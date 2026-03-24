Spritpreise explodieren: So will die Regierung die Preise senken

Die Spritpreise in Österreich sorgen für erhitzte Gemüter. In einer Notfallsitzung wurden deshalb mehrere Vorschläge zur Senkung der Energiepreise diskutiert – mit einem klaren Ergebnis.

Seit dem Beginn des Krieges im Iran machen sich auch in Österreich Auswirkungen spürbar. Während Experten davon ausgehen, dass Lebensmittel teurer werden könnten, machen sich die Spritpreise bereits ordentlich im Geldbörserl bemerkbar. Viele Österreicher fahren sogar ins Ausland, um beim Tanken Geld zu sparen. Doch auch dort wurden die Preise jetzt etwas angezogen. Mehr dazu hier: Spritpreise nun auch in Slowenien gestiegen.

Spritpreise steigen: Das hat die Regierung bisher umgesetzt

Die Regierung hat bereits reagiert, um die Teuerung abzufedern. Unter anderem wurden die Preiserhöhungen an den Tankstellen auf drei Mal wöchentlich beschränkt. Am Dienstag wurde eine kurzfristig anberaumte Sitzung des Wirtschaftsausschusses des Nationalrats abgehalten. Und das aus einem ganz einfachen Grund: Es wurden gleich mehrere Vorschläge zur Senkung der Energiepreise disktiert. Dabei wurden die gestern eingebrachten Maßnahmen für die „Spritpreisbremse“, die Anfang April in Kraft treten soll, von ÖVP, SPÖ und NEOS mehrheitlich beschlossen. Hier kannst du mehr darüber nachlesen: Spritpreisbremse fix: So viel zahlst du jetzt weniger.

Grüne sind für Vorschläge offen – FPÖ ist dagegen

Damit soll es grünes Licht für die Behandlung im Nationalratsplenum am Mittwoch geben. Trotzdem sei eine nötige Verfassungsmehrheit weiterhin noch offen. Deshalb sollen noch Gespräche mit den Grünen geführt werden. Aber Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) als auch die Abgeordneten der Regierungsfraktionen hoben die Bedeutung der Maßnahmen für die Senkung der Inflation hervor. Die Grünen zeigen sich aber Verhandlungsbereit und machen ihre Zustimmung vom Verordnungsentwurf abhängig.

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Das sagt die FPÖ zur Spritpreisbremse

Die Freiheitlichen hingegen waren klar gegen den Vorstoß der Regierungsfraktionen. Für sie sei der Eingriff, laut Aussendung des Parlaments, ein „wirtschaftspolitischer Sündenfall“ und ein „kommunistischer Tabubruch“. Die Partei hat auch Initiativen vorgelegt, doch zwei davon blieben mit ihren alleinigen Stimmen in der Minderheit. Sie forderten die Halbierung der Mineralölsteuer und das Streichen der CO₂-Abgabe. Außerdem wollten sie, dass bei der Freigabe der strategischen Energiereserven bestimmte Voraussetzungen eingehalten werden.

Spritpreisbremse soll ab 1. April in Kraft treten

Aber was genau hat es mit der Spritpreisbremse jetzt eigentlich auf sich? Wie bereits erwähnt haben die Regierungsfraktionen dem Nationalrat zwei Anträge vorgelegt. Mit dem angekündigten Maßnahmenpaket der Regierung soll sichergestellt werden, dass weder der Staat von außerordentlichen Einnahmen noch die Energieunternehmen von der Krisensituation profitieren. Die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen sollen bis spätestens 1. April 2026 in Kraft treten und automatisch nach dem 31. Dezember 2026 außer Kraft treten.

Wie sollen die Spritpreise gesenkt werden?

Wenn man den Initiativantrag der Dreierkoalition genauer unter die Lupe nimmt, wird schnell klar, wie das gelingen soll. Geplant sind eben Steuersenkungen auf Benzin und Diesel, also eine Senkung der Mineralölsteuer. Die Entlastung soll dabei so angepasst werden, dass keine zusätzlichen Kosten für das Budget entstehen. So soll der Finanzminister mithilfe einer neuen Regelung die zusätzlichen Einnahmen aus der Umsatzsteuer berechnen und jeden Monat festlegen, wie stark die Steuern auf Benzin und Diesel gesenkt werden.

Die Regierung darf bei der Preisgestaltung eingreifen

„In einem weiteren Antrag der Koalitionsfraktionen sind Änderungen des Preisgesetzes 1992 und des Energie-Control-Gesetzes vorgesehen“, heißt es in der Aussendung. Denn in einem Fall von „volkswirtschaftlichen Verwerfungen“ bzw. einer Krise als Folge vom starken Anstieg der Spritpreise, hat die Regierung die Befugnis, per Verordnung einzugreifen. Das heißt, wenn das Problem nicht durch den Markt gelöst werden kann, darf die Bundesregierung nach Rücksprache mit den Treibstofffirmen festlegen, welche Margen die Unternehmen maximal verdienen dürfen. Dabei sollen aber auch internationale und wettbewerbspolitische Aspekte berücksichtigt werden, um die Versorgungssicherheit nicht zu gefährden. Eine solche Margenbegrenzung sollte höchstens einen Monat dauern, kann bei Bedarf aber verlängert werden. Die Kontrolle der Margen soll durch die E-Control erfolgen.

Hattmannsdorfer: „Inflation muss gesenkt werden“

Es herrsche Einigkeit, dass die Inflation gesenkt werden müsse, erklärte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer. Die bisherigen Maßnahmen der Regierung sollen genau dabei helfen, und auch die neue Spritpreisbremse sollen spürbar entlasten. Doch vor allem eines möchte er betonen: Der Eingriff in die Preisgestaltung soll nur in Ausnahmesituationen und wenn dann streng erfolgen. Daher sei es auch wichtig, dass solche Eingriffe in einem maximal breiten Konsens erfolgten. Im Ressort soll außerdem ein laufendes Monitoring der Marktlage gemacht werden.

©BKA / Aigner Wolfgang Hattmannsdorfer glaubt daran, dass die Spritpreisbremse die Inflation in Schach halten wird.

Marterbauer: „Breite Masse von Energiepreisschock betroffen“

Auf die aktuelle Krise könne Österreich nur eingeschränkt reagieren, es sei aber wichtig, die Auswirkungen auf nationaler Ebene im Blick zu behalten, sagte Finanzminister Markus Marterbauer zum Thema. Immerhin sei eine breite Masse an Konsumenten von diesem „Energiepreisschock“ betroffen, während Betriebe genau in solchen Situationen Übergewinne machen würden. Daher sei es wichtig, gezielte strategische Eingriffe zur Inflationsdämpfung zu setzen und schnell zu handeln, bevor dieser „Kostenschock“ auch andere Bereiche betreffen wird. Bei den vorgeschlagenen Maßnahmen sei es von großer Bedeutung, dass diese im Unterschied zur Vergangenheit budgetneutral erfolgten, betonte Marterbauer. Den Vorschlag der Freiheitlichen sah der Minister als nicht umsetzbar und insgesamt als „budgetfahrlässig“.

©Parlamentsdirektion/Thomas Topf Markus Marterbauer warnt vor einem Kostenschock in vielen Bereichen.

FPÖ stellt Antrag: Spritpreise sollen um rund 40 Cent sinken

Wie bereits erwähnt, spricht sich die FPÖ klar gegen die vorgeschlagenen Maßnahmen aus und hat selbst einen Antrag eingebracht. Als Lösungsansatz sieht die FPÖ die Halbierung der Mineralölsteuer und das Streichen der CO₂-Abgabe vor, da über 50 Prozent des Preises an der Tankstelle aus Mineralölsteuer, CO₂-Bepreisung und Mehrwertsteuer bestehen würden. „Der Staat profitiert damit von den steigenden Preisen“, kritisiert Antragsteller Herbert Kickl (FPÖ). Das vorgeschlagene Modell würde den Benzinpreis um etwa 44 Cent und den Dieselpreis um rund 40 Cent pro Liter senken, rechnet er vor. Der Antrag der Freiheitlichen blieb jedoch mit ihren alleinigen Stimmen in der Minderheit.

©Parlamentsdirektion/Thomas Topf Herbert Kickl setzt sich für Halbierung der Mineralölsteuer und das Streichen der CO₂-Abgabe ein.

ÖVP: Spritpreisbremse ist eine „vernünftige und besonnene Maßnahme“

Mit dem Krieg im Iran seien furchtbares menschliches Leid und massive wirtschaftliche Folgen verbunden, betonte Laurenz Pöttinger (ÖVP). Man wolle mit dem nun vorgelegten Paket im Sinne der Österreicher einen zu starken Anstieg der Inflation verhindern. Es soll sowohl den Privaten als auch der Wirtschaft helfen und sei damit eine „vernünftige und besonnene Maßnahme“. Angesichts der budgetären Situation könne man aber nicht zu groß eingreifen.

SPÖ: Entlastung für Österreicher

Alois Schroll (SPÖ) sprach von einer „angespannten prekären Situation“. Seiner Meinung nach müssen Krisengewinne verhindert und die Versorgungssicherheit gewährleistet werden. In Richtung der Opposition appellierte er, die Maßnahmen zu unterstützten, um die Österreicher zu entlasten. Angesichts der Preisentwicklung von Öl müsse im Sinne der Bevölkerung gehandelt werden, ergänzte Barbara Teiber (SPÖ). Dabei sei eine Dämpfung der Preise im Sinne der Inflationsbekämpfung wichtig. Es müsse verhindert werden, dass sich die Preisspirale in Gang setze und daher müsse auf Maßnahmen gesetzt werden, die die Preise reduzieren.

NEOS: Preiseingriffe als letztes Mittel

Mit der Änderung des Preisgesetzes sollen Handlungsoptionen für die nächsten Monate geschaffen werden, wie Karin Doppelbauer (NEOS) erklärte. Preiseingriffe müssten dabei klar das letzte Mittel sein. Es müsse aber auch dafür gesorgt werden, einen Anstieg der Inflation zu verhindern, da dieser massive Auswirkungen auf die Preisentwicklung insgesamt hätte. Man stehe in der Wirtschaft vor der größten Unsicherheitsphase seit Langem und es sei daher wichtig, Sicherheit zu geben, forderte Markus Hofer (NEOS). Der Eingriff in Unternehmen sei für ihn als Liberalen schwierig, es müsse aber ein klares Signal gesetzt werden, die Inflation zu dämpfen.

Grüne: Keine Zustimmung ohne Kenntnis der Verordnung

Auch Lukas Hammer (Grüne) spricht von einer extrem schwierigen und besorgniserregenden Situation. Denn jetzt sei wieder klar geworden, wie abhängig Österreich von fossilen Energieträgern un ddamit dem Weltmarkt ausgeliefert sei. Es gelte daher, diese Abhängigkeiten langfristig zu verringern, forderte er. Am Vorschlag der Regierungsfraktionen kritisierte er, dass das Gesetz sehr unkonkret sei und der Verordnungsentwurf nicht vorliege. Ohne diesen zu kennen, würden die Grünen daher nicht zustimmen. Gegen Ende der Debatte forderte Hammer, dass sich alles, was die Regierungsfraktionen erreichen möchten, im Gesetz wieder finden müsse. Auch Jakob Schwarz (Grüne) betonte, dass man aufgrund der Unbestimmtheit des Gesetzes ohne die Kenntnis der Verordnung nicht zustimmen werde.