Tausende Euro weg: Salzburger Unternehmen fällt auf falsche Mahnung rein

Ein Mahnschreiben einer nicht bezahlten Rechnung flatterte in den Mail-Ordner. Natürlich wollte die Firma, dass diese schnell beglichen wird, doch dann kam die bittere Überraschung.

Genau vor einer Woche erschien ein Mahnschreiben einer noch nicht bezahlten Rechnung im Mail-Eingang einer Firma in Seekirchen (Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg). Das Problem dabei: Es war keine Rechnung im Anhang der Mail. Deshalb rief die Mitarbeiterin beim Absender an. So weit, so gut: Es wurde alles Notwendige abgeklärt, und sie tätigte zwei Zahlungen. „Erst beim Vergleich durch das Controlling der Firma mit dem Absender stellte sich heraus, dass der Absender keinen polnischen Lieferanten habe. Es wird versucht, die zweite Zahlung zu stoppen“, informiert die Polizei Salzburg. Die Ermittlungen laufen.