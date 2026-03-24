Einbruchserie in NÖ aufgeklärt: Verdächtiger in Rumänien festgenommen

Gleich mehrere Einbrüche soll der Verdächtige im vergangenen Herbst verübt haben. Jetzt, Monate später, konnte er in Rumänien festgenommen und nach Österreich ausgeliefert werden.

Seit Februar dieses Jahres waren die Beamten des Landeskriminalamtes Niederösterreich dem mutmaßlichen Täter auf der Spur. „Im Zeitraum von Ende Oktober 2025 bis Mitte November 2025 soll eine vorerst unbekannte Täterschaft in den Gemeinden St. Valentin und Felixdorf je einen Wohnhauseinbruch verübt und im Stadtgebiet von St. Pölten einen weiteren Wohnhauseinbruch versucht haben“, informiert die Polizei. Dabei wurden Schmuck und Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich gestohlen.

Rumäne nach Österreich ausgeliefert

Dank umfangreicher Spurenauswertungen konnte schließlich der 44-jährige Rumäne mit den Straftaten in Verbindung gebracht werden. Deshalb wurde ein Europäischer Haftbefehl ausgestellt. Am 23. Februar konnte er in Rumänien festgenommen und nach Österreich ausgeliefert werden. Der 44-Jährige soll sich geständig gezeigt haben. „Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die dortige Justizanstalt eingeliefert“, heißt es.