Verunreinigung durch Mäuse – Frühstücksprodukt wird zurückgerufen

Der Lebensmittelhersteller Moma Foods ruft vorsorglich zwei in Österreich verkaufte Produkte zurück. Es könnte zu Verunreinigungen durch Mäuse gekommen sein. Vom Verzehr wird dringend abgeraten.

Der britische Lebensmittelhersteller warnt am Dienstag vor einer potenziellen Gesundheitsgefährdung. Zwei betroffene Produkte wurden auch im österreichischen Handel verkauft. Wie das Unternehmen mitteilt, könnte es in der Produktionsstätte des Herstellers zu Verunreinigungen durch Mäuse gekommen sein. „Es wird daher vom Verzehr dieser Produkte abgeraten“, wird betont.

©MOMA Foods Zwei Produkte von MOMA FOODS werden zurückgerufen. ©MOMA Foods Im Porridge von MOMA FOODS könnten sich Verunreinigungen von Mäusen befinden.

Rückruf bei MOMA FOODS: Diese Produkte sind betroffen MOMA ALMOND BUTTER & SALTED CARAMEL PORRIDGE POT 55G

EAN: 5060146372046 Mindestens haltbar bis: 11.11.2026 / Charge/Batch/Lot M531500

MOMA ALMOND BUTTER & SALTED CARAMEL PORRIDGE SACHETS 6X40G

EAN: 5060146373722 – Mindestens haltbar bis: 15.10.2026 / Charge/Batch/Lot M52900



Vom Produktrückruf betroffen? Das kannst du jetzt tun

Die betroffenen Produkte wurden bereits aus dem Verkauf genommen. Bereits gekaufte Produkte, die vom Rückruf betroffen sind, können ab sofort auch ohne Rechnung zurückgegeben werden. Bei Fragen können sich Kundinnen und Kunden per E-Mail an Moma Foods unter bresaola@aon.at wenden. „Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde“, möchte das Unternehmen abschließend betonen.

Weiterer Produktrückruf in Österreich



Erst vor kurzem wurde ein weiteres Lebensmittel zurückgerufen: Beim Supermarkt-Riesen Spar betrifft es ein Fisch-Produkt. Alle Infos dazu gibt es hier bei uns: SPAR ruft dieses Fisch-Produkt zurück.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 18:40 Uhr aktualisiert