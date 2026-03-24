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Foto zu einem Beitrag von 5min.at: Frühstück mit Ei, Semmel und Saft.
Zwei Produkte von MOMA FOODS werden zurückgerufen.
Österreich
24/03/2026
Nicht mehr essen!

Verunreinigung durch Mäuse – Frühstücksprodukt wird zurückgerufen

Der Lebensmittelhersteller Moma Foods ruft vorsorglich zwei in Österreich verkaufte Produkte zurück. Es könnte zu Verunreinigungen durch Mäuse gekommen sein. Vom Verzehr wird dringend abgeraten.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(172 Wörter)

Der britische Lebensmittelhersteller warnt am Dienstag vor einer potenziellen Gesundheitsgefährdung. Zwei betroffene Produkte wurden auch im österreichischen Handel verkauft. Wie das Unternehmen mitteilt, könnte es in der Produktionsstätte des Herstellers zu Verunreinigungen durch Mäuse gekommen sein. „Es wird daher vom Verzehr dieser Produkte abgeraten“, wird betont.

Das Bild auf 5min.at zeigt ein Produkt von MOMA Foods, das zurückgerufen wird.
©MOMA Foods
Zwei Produkte von MOMA FOODS werden zurückgerufen.
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Produkt von MOMA Foods, das zurückgerufen wird.
©MOMA Foods
Im Porridge von MOMA FOODS könnten sich Verunreinigungen von Mäusen befinden.

Rückruf bei MOMA FOODS: Diese Produkte sind betroffen

    • MOMA ALMOND BUTTER & SALTED CARAMEL PORRIDGE POT 55G
      EAN: 5060146372046 Mindestens haltbar bis: 11.11.2026 / Charge/Batch/Lot M531500

    • MOMA ALMOND BUTTER & SALTED CARAMEL PORRIDGE SACHETS 6X40G
      EAN: 5060146373722 – Mindestens haltbar bis: 15.10.2026 / Charge/Batch/Lot M52900

Vom Produktrückruf betroffen? Das kannst du jetzt tun

Die betroffenen Produkte wurden bereits aus dem Verkauf genommen. Bereits gekaufte Produkte, die vom Rückruf betroffen sind, können ab sofort auch ohne Rechnung zurückgegeben werden. Bei Fragen können sich Kundinnen und Kunden per E-Mail an Moma Foods unter bresaola@aon.at wenden. „Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde“, möchte das Unternehmen abschließend betonen.

Weiterer Produktrückruf in Österreich


Erst vor kurzem wurde ein weiteres Lebensmittel zurückgerufen: Beim Supermarkt-Riesen Spar betrifft es ein Fisch-Produkt. Alle Infos dazu gibt es hier bei uns: SPAR ruft dieses Fisch-Produkt zurück.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 18:40 Uhr aktualisiert
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