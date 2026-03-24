Disco-Eklat: 35-Jähriger begrapscht Frau und geht auf Polizisten los

Ein Discoabend in Schwanenstadt (Bezirk Vöcklabruck) eskalierte: Ein 35-Jähriger wurde nach Belästigung und Drohung festgenommen und ging dabei sogar auf Polizisten los.

In der Nacht auf den 21. März 2026 kippte die Situation in einer Diskothek in Schwanenstadt (Oberösterreich). Gegen 1 Uhr soll ein 35-jähriger polnischer Staatsbürger aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung „ein unbekanntes weibliches Opfer am Gesäß begrapscht“ haben, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich nun berichtet. Der Türsteher reagierte sofort und verwies den Mann aus dem Lokal.

Drohung löste Einsatz aus

Vor der Diskothek blieb die Lage angespannt. Ein weiterer Mann gab an, der 35-Jährige habe ihn „mit dem Abstechen bedroht“. Daraufhin verständigte der Türsteher die Polizei. Noch bevor die Beamten eintrafen, fuhr der Mann gemeinsam mit drei weiteren Insassen mit dem Auto davon. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Kurz darauf konnte eine Streife das Fahrzeug im Stadtgebiet von Vöcklabruck anhalten. Laut Polizei befand sich der Mann „augenscheinlich in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand“, verweigerte jedoch den Alkotest. In der Folge wurde ihm der Führerschein abgenommen.

Mehrere Kopfstöße gegen die Polizeibeamten

Während der Amtshandlung eskalierte die Situation weiter. Der Mann verhielt sich „zunehmend aggressiver“, weshalb ihn die Polizisten festnahmen. Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte er, „mehrere Kopfstöße gegen die Polizeibeamten“ auszuführen. Auch danach beruhigte er sich nicht: Beim Transport und am Weg in die Dienststelle setzte er „mehrere Fußtritte in Richtung Gesicht der Polizisten“.

Teilweise nicht geständig

Bei der Einvernahme zeigte sich der 35-Jährige „teilweise nicht geständig und verweigerte teilweise die Aussage“. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete zunächst die Einlieferung in die Justizanstalt Wels an, hob diese jedoch später wieder auf. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. „Verletzt wurde glücklicherweise niemand“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.