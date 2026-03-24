Erste KV-Verhandlung: Rund 50.000 Beschäftigte warten auf mehr Lohn

Die Gewerkschaften GPA und PRO-GE haben die Forderungen der Beschäftigten übergeben. Diese sehen wie folgt aus: eine lineare Erhöhung der Löhne, Gehälter und Lehrlingseinkommen über der Inflationsrate sowie die Weiterentwicklung attraktiver Arbeits- und Ausbildungsbedingungen. „Trotz dem weiterhin angespannten allgemeinen wirtschaftlichen Umfeld, weisen die Kennzahlen auf eine Stabilisierung der Branche hin“, betonen die Verhandler der Arbeitnehmerseite, Mario Mayrwöger (GPA) und Hubert Bunderla (PRO-GE). „Gleichzeitig belastet die anhaltende Teuerung die Kolleginnen und Kollegen tagtäglich. Umso wichtiger ist eine lineare, nachhaltige Lohn- und Gehaltserhöhung für alle Beschäftigten“, so Mayrwöger und Bunderla weiter.

Lohn- und Gehaltserhöhung gefordert: „Davon profitieren beide Seiten“

Beide betonen dabei die Wichtigkeit einer fairen Anerkennung der Leistung der Beschäftigten: „Es sind die Kolleginnen und Kollegen, die gerade auch in wirtschaftlich schwierigen Phasen tagtäglich mit vollem Einsatz ihrer Arbeit nachgehen und den Betrieb aufrechterhalten. Dieser Einsatz muss sich in einer entsprechenden Lohn- und Gehaltserhöhung widerspiegeln.“ Ein weiterer Fokus liegt auch auf der Weiterentwicklung der Arbeits- und Ausbildungsbedingungen. Mit einer zukunftsorientierten Lehre und gesundheitsfördernden und lebensphasenorientierten Angeboten wollen sie die Attraktivität der Branche stärken. „Davon profitieren beide Seiten“, appellieren Mayrwöger und Bunderla. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 9. April statt. Der neue Kollektivvertrag soll mit 1. Mai 2026 gelten.