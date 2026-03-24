Osterferien: So fahren die Züge in Österreich
Bald starten die Osterferien, und das bedeutet auch, dass die Öffis wieder stärker genutzt werden. Deshalb werden bis 6. April zusätzliche Verbindungen angeboten.
Mit dem kommenden Wochenende starten in Österreich die Osterferien. „Die Tage rund um Ostern zählen zu den besonders stark frequentierten des Jahres“, informiert die ÖBB. Deshalb wird das Angebot für diese Zeit erweitert. Sowohl die Anzahl der Sitzplätze als auch die Zugverbindungen werden angepasst. Betroffen sind sowohl die Weststrecke als auch die beiden Interregio-Linien Phyrn und Ennstal. Insgesamt soll es mehr als 13.000 zusätzliche Plätze geben. Rund um die Osterferien, also vom 27. März bis 6. April, sind damit insgesamt 37 zusätzliche Züge für Öffi-Nutzer im Einsatz.
Ostern: Alle zusätzlichen Verbindungen auf einen Blick
Fr., 27.03.2026:
- D 19782 von Wien Westbahnhof nach Feldkirch (12.49 / 19.50) fährt zusätzlich
- D 17000 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (11.10 / 14.31) fährt zusätzlich
- D 17001 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (16.26 / 19.46) fährt zusätzlich
- D 14081 von Innsbruck Hbf nach Schwarzach-St. Veit (13.01 / 15.32) fährt zusätzlich
- D 14082 von Schwarzach-St. Veit nach Innsbruck Hbf (17.39 / 20.32) fährt zusätzlich
- D 14085 von Innsbruck Hbf nach Schwarzach-St. Veit (15.26 / 17.55) fährt zusätzlich
- D 14001 von Linz Hbf nach Graz Hbf (13.30 / 17.04) fährt zusätzlich
- D 14500 von Graz Hbf nach Linz Hbf (17.24 / 20.40) fährt zusätzlich
Sa., 28.03.2026:
- D 19780 von Wien Westbahnhof nach Feldkirch (09.49 / 17.03) fährt zusätzlich
- D 14083 von Innsbruck Hbf nach Schwarzach-St. Veit (07.26 / 09.55) fährt zusätzlich
- D 14084 von Schwarzach-St. Veit nach Innsbruck Hbf (16.05 / 18.32) fährt zusätzlich
So., 29.03.2026:
- D 14511 von Feldkirch nach Wien Westbahnhof (11.40 / 21.16) fährt zusätzlich
- D 14081 von Innsbruck Hbf nach Schwarzach-St. Veit (13.01 / 15.32) fährt zusätzlich
- D 14082 von Schwarzach-St. Veit nach Innsbruck Hbf (17.39 / 20.32) fährt zusätzlich
- D 14083 von Innsbruck Hbf nach Schwarzach-St. Veit (07.26 / 09.55) fährt zusätzlich
- D 14084 von Schwarzach-St. Veit nach Innsbruck Hbf (16.05 / 18.32) fährt zusätzlich
- D 14501 von Linz Hbf nach Graz Hbf (11.10 / 14.36) fährt zusätzlich
- D 14000 von Graz Hbf nach Linz Hbf (15.55 / 19.30) fährt zusätzlich
Do., 02.04.2026:
- D 14512 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (11.45 / 14.31) fährt zusätzlich
- D 14513 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (16.30 / 19.15) fährt zusätzlich
Fr., 03.04.2026:
- D 19782 von Wien Westbahnhof nach Feldkirch (12.49 / 19.50) fährt zusätzlich
- D 14512 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (11.45 / 14.31) fährt zusätzlich
- D 14513 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (16.30 / 19.15) fährt zusätzlich
- D 14081 von Innsbruck Hbf nach Schwarzach-St. Veit (13.01 / 15.32) fährt zusätzlich
- D 14082 von Schwarzach-St. Veit nach Innsbruck Hbf (17.39 / 20.32) fährt zusätzlich
- D 14085 von Innsbruck Hbf nach Schwarzach-St. Veit (15.26 / 17.55) fährt zusätzlich
Sa., 04.04.2026:
- D 19780 von Wien Westbahnhof nach Feldkirch (09.49 / 17.03) fährt zusätzlich
- D 14083 von Innsbruck Hbf nach Schwarzach-St. Veit (07.26 / 09.55) fährt zusätzlich
- D 14084 von Schwarzach-St. Veit nach Innsbruck Hbf (16.05 / 18.32) fährt zusätzlich
So., 05.04.2026:
- D 14083 von Innsbruck Hbf nach Schwarzach-St. Veit (07.26 / 09.55) fährt zusätzlich
- D 14084 von Schwarzach-St. Veit nach Innsbruck Hbf (16.05 / 18.32) fährt zusätzlich
Mo., 06.04.2026:
- D 19781 von Feldkirch nach Wien Westbahnhof (12.38 / 20.11) fährt zusätzlich
- D 14512 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (11.45 / 14.31) fährt zusätzlich
- D 14513 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (16.30 / 19.15) fährt zusätzlich
- D 14514 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (13.45 / 16.31) fährt zusätzlich
- D 14515 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (18.30 / 21.15) fährt zusätzlich
- D 14517 von Salzburg Hbf nach Wien Hbf (15.30 / 18.15) fährt zusätzlich
- D 14081 von Innsbruck Hbf nach Schwarzach-St. Veit (13.01 / 15.32) fährt zusätzlich
- D 14082 von Schwarzach-St. Veit nach Innsbruck Hbf (17.39 / 20.32) fährt zusätzlich
- D 14083 von Innsbruck Hbf nach Schwarzach-St. Veit (07.26 / 09.55) fährt zusätzlich
- D 14084 von Schwarzach-St. Veit nach Innsbruck Hbf (16.05 / 18.32) fährt zusätzlich