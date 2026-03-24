Lawinenabgang: 19-Jähriger wird hunderte Meter ins Tal mitgerissen

Der Niederländer war gemeinsam mit einem Kollegen mit den Tourenschiern im freien Skiraum unterwegs. Plötzlich löste sich eine Lawine und riss ihn mit ins Tal. Er hatte allerdings Glück: Er wurde nicht verletzt.

Die beiden Niederländer, der 19-Jährige und ein 26-Jähriger, waren im Skigebiet des Kaunertaler Gletschers (Bezirk Landeck, Tirol) im freien Skiraum unterwegs. Dabei stiegen sie mit Tourenschiern zwischen Wiesenjagglkopf und Hintere Karlesspitze auf das Joch. „Am Joch startete der 19-Jährige die nordwestliche Abfahrt durch eine steile Flanke auf italienischer Seite. Beim zweiten Schwung löste sich oberhalb des Freeriders eine Schneebrettlawine und riss diesen einige hundert Meter mit ins Tal“, so die Polizei.

Beide unverletzt

Doch der Niederländer hatte Glück: Durch den ausgelösten Lawinenairbag blieb er unverletzt an der Oberfläche der Lawine liegen. Die beiden unverletzten Freerider wurden anschließend vom Hubschrauber „Martin 8“ geborgen und ins Skigebiet zurückgebracht.