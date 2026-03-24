Kaltfront bringt Wetterwechsel: Sonne weicht Regen und Schnee

Die Österreicher können am Mittwoch noch kurz die Sonne genießen, bevor eine Kaltfront übers Land zieht. Sie bringt dabei Regen und Schnee.

Abgesehen von einigen hohen Wolkenfeldern startet der Tag in allen Landesteilen noch sehr sonnig. Doch vom Nordwesten nähert sich eine Kaltfront, wie die GeoSphere Austria prognostiziert. Das bedeutet, dass erste Wolken den Westen und Nordwesten des Landes bereits am Vormittag erreichen. Außerdem kann es zu Niederschlag kommen. Bis zum Arbeiten sollen sich die dichter werdenden Wolken und der teils kräftige Niederschlag auf alle Landesteile ausbreiten.

Schneefallgrenze am Mittwoch in Österreich

„Die Schneefallgrenze sinkt auf 1300 bis 700m Seehöhe“, heißt es. Der zunächst nur schwache Wind dreht im Tagesverlauf auf West und frischt dabei lebhaft bis kräftig auf, vor allem aber entlang der Alpennordseite. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 3 bis plus 5 Grad. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf 13 bis 20 Grad, mit den höchsten Werten im Wiener Becken.