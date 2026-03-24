Zapfsäulen-Wahnsinn: Platzt die 10-Cent-Bremse, bevor wir tanken?

Die Preise an den Tankstellen explodieren, doch die Hilfe der Regierung hängt am seidenen Faden! Während Diesel schon fast bei 2,20 Euro steht, liefern sich die Politiker im Parlament einen Nervenkrimi.

Wut-Welle an Österreichs Zapfsäulen! Wer aktuell tankt, braucht starke Nerven und ein tiefes Börserl. Diesel kratzt bereits an den 2,19 Euro, Super liegt bei stolzen 1,89 Euro. Und ein Ende der Preisspirale ist wegen der weltweiten Krisen nicht in Sicht. Armin Wolf fühlte daher Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer in der ZIB 2 vom 24. März 2026 auf den Zahn: Kommt die Entlastung noch rechtzeitig – oder bleiben die Autofahrer auf den Kosten sitzen?

Wackelt das 10-Cent-Versprechen?

Eigentlich wollte die Bundesregierung ab dem 1. April für Erleichterung sorgen: 10 Cent weniger pro Liter durch eine staatliche Bremse. Doch der Plan droht krachend zu scheitern! Das Problem: Für das Gesetz braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat – und die Opposition (FPÖ) sowie die Grünen zeigen der ÖVP bisher die kalte Schulter. Dennoch dankte der Minister im Interview den Grünen und sprach von einer konstruktiven Oppositionspartei die zumindest in Gespräche treten. Pfeffer gab es aber für die FPÖ: „während eine andere Partei, die FPÖ sich total einer Verantwortung entzieht und nicht einmal bereit ist mit der Bundesregierung zu verhandeln oder zu sprechen!“

©ORF ON Hattmannsdorfer: „67 Prozent des raffinierten Diesels muss importiert werden. 40 Prozent beim Benzin.“

Armin Wolf bohrt nach: „Was bringen 10 Cent?“

Im ZIB 2-Interview musste Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) Farbe bekennen. Armin Wolf schenkte dem Minister nichts: „Was bringen 10 Cent in der Praxis?“, so die Kernfrage. Der Minister kontert: „Ganz viel. Um es ganz offen zu sagen: Werden wir verhindern können, dass es weitere Preissteigerungen im Spritbereich gibt – Nein. Weil es ein internationaler Konflikt ist. Können wir Maßnahmen setzen, das wir den Inflationsanstieg dämpfen Ja. Und das machen wir mit dieser Maßnahme.“

Minister appelliert an „Verantwortung“

Hattmannsdorfer verteidigte das Paket massiv: „Unser Job als Bundesregierung ist es, alles zu unternehmen dass diese Krise, möglichst gut, mit wenig Schaden für unsere Wirtschaft und Arbeitsplätze von Österreich gemanaget werden kann“. Man wolle nicht zusehen, wie die Inflation wieder nach oben steigt und damit eine Lohn-Preisspirale in Gang gesetzt wird. Die Bundesregierung beweise damit, dass sie sehr schnell und sehr konsequent handelt und Vorschläge vorlegt. Er sieht die anderen Parteien in der Pflicht: Der Staat dürfe nicht zum „Krisenprofiteur“ durch hohe Steuern werden.

Hattmannsdorfer versuchte im ZIB 2-Interview sichtlich, die Wogen zu glätten. Sein Versprechen: Die 10-Cent-Bremse ist kein starres Gebilde, sondern wird monatlich neu bewertet. „Wenn die Steuereinnahmen höher ausfallen, werden wir das im Folgemonat abgelten“, so der Minister. Eine tagesaktuelle Anpassung sei technisch aber schlicht unmöglich.

Leere Zapfsäulen?

Und wie sieht es mit der Angst vor leeren Zapfsäulen aus? Während Experten vor einer Öl-Knappheit warnen, schaltet der Minister auf Beruhigungs-Modus: „Wir dürfen nicht in Alarmstimmung verfallen!“ Man nehme die Risiken ernst, sei aber deutlich besser vorbereitet als in der letzten Krise.

Absage für strengere Tempolimits in Österreich

Einer drastischen Maßnahme erteilte er jedoch eine klare Absage: Strengere Tempolimits (wie etwa Tempo 100 auf Autobahnen) stehen für ihn aktuell nicht zur Debatte. Statt Verboten setzt Hattmannsdorfer voll auf die „Eigenverantwortung der Bürger“. Erst wenn die Versorgung wirklich kippen sollte, läge eine „Maßnahmenkaskade“ mit zeitlichen und örtlichen Einschränkungen in der Schublade. Bis dahin gilt sein Credo: Ruhe bewahren und auf die Vernunft der Autofahrer hoffen.

Schicksalstag Mittwoch

Heute und morgen entscheidet sich alles. Findet die Regierung keine Partner für ihr Gesetz, platzt die Spritpreisbremse noch vor dem Startschuss am Sonntag. Für Millionen Autofahrer in Österreich heißt das weiterhin: Zahlen und Zähne zusammenbeißen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 23:35 Uhr aktualisiert