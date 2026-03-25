Wanderer aufgepasst: Gaisberg-Rundweg bis Ende April gesperrt

Wie die Stadt Salzburg am Dienstag mitteilt, ist der Gaisberg-Rundwanderweg ab sofort bis voraussichtlich Ende April gesperrt. Der Waldverband muss nämlich Holzfällungsarbeiten durchführen. Die Sperre gilt dabei ab dem Spielplatz, Höhe Zistelalm. „Die Sicherheit der Wanderer steht an oberster Stelle – eine gefahrlose Nutzung des Rundwanderwegs am Gaisberg ist während der Holzfällungsarbeiten nicht möglich. Daher muss die Sperre leider durchgeführt werden“, so der Gaisbergkoordinator Florian Kreibich.