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/ ©Christoph Graif
Foto auf 5min.at zeigt einen Hubschrauber
In Musau kam es zu einem schweren Arbeitsunfall.
Reutte/Tirol
25/03/2026
Verletzt

Schwerer Unfall: Brechstange bohrt sich in Oberschenkel eines Arbeiters

Ein Seil klemmte, und plötzlich hörte sein Kollege nur noch einen Schrei: Der 44-Jährige lag am Boden mit der Brechstange, die im Oberschenkel steckte.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)

Im Gemeindegebiet von Musau (Bezirk Reutte, Tirol) war der Arbeiter mit zwei Kollegen mit Felsräumarbeiten beschäftigt. Plötzlich klemmte das „abzuziehende Seil“ auf einer Höhe von vier bis fünf Metern. „Laut den Angaben des Mitarbeiters hörte dieser nur noch einen Schrei und sah den 44-jährigen am Boden liegen“; so die Polizei. In seinem linken Oberschenkel steckte dabei die Brechstange, die er für die Räumarbeiten benutzt hatte. Doch diese löste sich und das Opfer zog sie einfach heraus. Dadurch fing die Wunde an stark zu bluten. Nach der Erstversorgung wurde er mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen.

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