Pkw stürzt Böschung hinunter – Lenker erheblich alkoholisiert

Ein 62-jähriger Pkw-Lenker kam im Bereich der Kreuzung Völser Straße / Götzner Landesstraße von der Fahrbahn ab, stürzte eine Böschung hinunter und blieb in den Bäumen hängen, wie die LPD Tirol berichtet.

In der Nacht auf den 25. März ereignete sich im Stadtgebiet von Innsbruck ein spektakulärer Verkehrsunfall, der glücklicherweise glimpflich endete. Ein 62-jähriger Österreicher war gegen Mitternacht mit seinem Wagen auf der Götzner Landesstraße in Richtung Osten unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Völser Straße verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Taxifahrer bemerkte Unfall

Nach eigenen Angaben versuchte der Lenker beim Abbiegevorgang einem querenden Tier auszuweichen. Dabei kam der Wagen von der Fahrbahn ab, stürzte einen angrenzenden Hang hinunter und blieb schließlich in den Bäumen hängen. Ein aufmerksam gewordener Taxifahrer bemerkte das verunfallte Fahrzeug und setzte umgehend die Rettungskette in Gang, wie die LPD Tirol berichtet.

Führerschein weg

Die eintreffende Polizei stellte bei dem 62-Jährigen eine erhebliche Alkoholisierung fest. Dem Mann wurde der Führerschein noch an der Unfallstelle vorläufig abgenommen. Während der Lenker den Vorfall unverletzt überstand, gestaltete sich die Bergung des Fahrzeugs aufwendiger: Die Berufsfeuerwehr Innsbruck musste ausrücken, um den Pkw aus dem steilen Gelände zu bergen.