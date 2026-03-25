Erdrutsch und Schatztruhe: iOS 26.4 Update begeistert mit neuen Emojis

Mit iOS 26.4 hat Apple ein neues Update veröffentlicht, das vor allem mit neuen Emojis für Aufmerksamkeit sorgt. Gleichzeitig bringt die Software auch praktische Verbesserungen für Musik, Podcasts und die tägliche Nutzung.

Apple hat sein neuestes iPhone-Update iOS 26.4 veröffentlicht. Nach einer längeren Testphase steht die Version nun allen Nutzern zur Verfügung und bringt einige Neuerungen, die im Alltag tatsächlich auffallen. Auffällig ist aber auch, dass obwohl viele auf eine neue Version von Siri gewartet haben, diese ausbleibt.

Neue Emojis sorgen für Gesprächsstoff

Besonders ins Auge stechen die neuen Emojis, die mit iOS 26.4 auf die iPhones kommen. Insgesamt wurde die Emoji-Auswahl um mehrere Symbole erweitert. Mit dabei sind unter anderem ein Orca, eine Posaune, eine Balletttänzerin, eine Schatztruhe sowie ein Emoji mit verzerrtem Gesicht. Auch ein Erdrutsch gehört zu den neuen Icons. Diese kleinen Ergänzungen haben oft eine große Wirkung, schließlich sind Emojis ein fixer Bestandteil der digitalen Kommunikation. Wichtig zu wissen: Die neuen Symbole werden nur korrekt angezeigt, wenn auch das Gegenüber das Update installiert hat.

Apple Music wird smarter

Neben den Emojis hat Apple auch seine Musik-App weiterentwickelt. Eine neue Funktion ermöglicht es, Wiedergabelisten automatisch erstellen zu lassen, basierend auf persönlichen Vorlieben. Zudem werden Konzerte von Künstlern vorgeschlagen, die man bereits hört. Damit will Apple die Verbindung zwischen Streaming und Live-Erlebnis stärken. Auch praktisch: Die Musikerkennung funktioniert jetzt auch ohne Internetverbindung und zeigt Ergebnisse später an.

Verbesserungen bei Podcasts und Bedienung

Auch Podcast-Fans profitieren vom Update. Video-Podcasts werden nun dynamisch an die Internetverbindung angepasst, wodurch eine gleichbleibend gute Qualität gewährleistet wird. Zusätzlich wurde die Nutzung insgesamt flüssiger gestaltet, etwa beim Wechsel zwischen Audio und Video. Ein Punkt, der viele Nutzer zuletzt beschäftigt hat, war die Genauigkeit der iPhone-Tastatur. Hier hat Apple nachgebessert. Mit iOS 26.4 soll das Tippen nun wieder präziser funktionieren, besonders bei schneller Eingabe. Auch im Bereich Barrierefreiheit wurden Anpassungen vorgenommen, etwa bei Animationen oder Untertiteln.

Mehr Kontrolle und neue Funktionen

Darüber hinaus bringt das Update weitere Änderungen, etwa bei der Familienfreigabe. Nutzer können künftig eigene Zahlungsmethoden verwenden, ohne an eine gemeinsame Lösung gebunden zu sein. Auch bei Erinnerungen wurde nachgebessert: Wichtige Aufgaben lassen sich nun schneller als dringend markieren. Neben neuen Funktionen enthält iOS 26.4 auch Sicherheitsupdates und Fehlerbehebungen. Wer ein iPhone nutzt, sollte das Update daher nicht nur wegen der neuen Emojis installieren, sondern auch, um das Gerät auf dem neuesten Stand zu halten.