Nachbar entdeckte Feuer: Dachstuhl in Gmunden brannte lichterloh

Ein Dachbrand in einem Mehrfamilienhaus hat am Dienstag in Laakirchen für einen Großeinsatz gesorgt. Neun Feuerwehren standen im Einsatz, die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die Situation war ernst, doch durch das rasche Eingreifen konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Die Situation war ernst, doch durch das rasche Eingreifen konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Gegen 12.40 Uhr wurde am 24. März ein Brand im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Ein aufmerksamer Nachbar hatte Rauch bemerkt und sofort die Einsatzkräfte alarmiert. Auch die Bewohner wurden rechtzeitig gewarnt, sie konnten das Gebäude eigenständig verlassen.

©FF der Stadt Laakirchen Die Brandbekämpfung gestaltete sich schwierig. Vor allem die Bauweise des Dachstuhls stellte die Einsatzkräfte vor Herausforderungen.

Flammen im Dachstuhl

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehren stand der Dachbereich bereits in Brand. Die Situation war ernst, doch durch das rasche Eingreifen konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Insgesamt neun Feuerwehren standen im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Brandbekämpfung gestaltete sich schwierig. Vor allem die Bauweise des Dachstuhls stellte die Einsatzkräfte vor Herausforderungen. Dennoch gelang es, den Brand einzudämmen und schließlich vollständig zu löschen.

Ursache geklärt

Im Zuge der Ermittlungen wurde die Brandursache festgestellt: Ein glimmender Partikel aus einer holzbefeuerten Zentralheizung gelangte in die Holzdachschindeln. Dort entwickelte sich zunächst ein unbemerkter Glimmbrand, der sich später zu einem größeren Feuer ausbreitete. Der entstandene Schaden ist erheblich und liegt im sechsstelligen Eurobereich. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.