Produktrückruf bei Ikea: „Ab sofort nicht mehr zu verwenden“

Vorsicht beim nächsten Kerzenabend: Der Möbelkonzern IKEA ruft aktuell bestimmte Lüsterkerzen zurück – und das auch in Österreich.

Konkret geht es um die duftneutralen SMÖJTRÄD Lüsterkerzen (25 cm) in mehreren Farbvarianten (jeweils 4er-Pack): Beige, Grün, Hellgrün und Hellrosa – das wurde in einer aktuellen Aussendung von IKEA bekannt gegeben.

Deswegen sind die Kerzen gefährlich:

Grund für den Rückruf ist ein Herstellungsfehler: In einigen Kerzen können sich zusätzliche, im Wachs versteckte Dochte befinden. Diese können sich beim Abbrennen entzünden – mit unangenehmen Folgen: Zum Beispiel plötzlich deutlich größere Flammen und erhöhte Brand- und Verbrennungsgefahr. Betroffen sind neben Österreich auch zahlreiche weitere Länder in Europa, darunter Deutschland, Italien, Schweden und die Schweiz.

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Das solltest du jetzt tun

IKEA macht klar: Die Kerzen sollen sofort nicht mehr verwendet werden. Sie sollen in einem „beliebigen IKEA Einrichtungshaus in Österreich gegen eine vollständige Rückerstattung oder einen Ersatz“ zurückgegeben werden. „Ein Kaufnachweis (Rechnung) ist nicht erforderlich“, heißt es in der Aussendung.

Das sind die Produktnummern: 606-131-05, SMÖJTRÄD Lüsterkerzen, duftneutral, beige, 25 cm, 4 Stück

406-131-06, SMÖJTRÄD Lüsterkerzen, duftneutral, grün, 25 cm, 4 Stück

306-371-84, SMÖJTRÄD Lüsterkerzen, duftneutral, hellgrün, 25 cm, 4 Stück

006-371-85, SMÖJTRÄD Lüsterkerzen, duftneutral, hellrosa, 25 cm, 4 Stück

©Inter IKEA Systems B.V. 2026

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 08:45 Uhr aktualisiert