Asbest-Skandal weitet sich aus: Greenpeace fordert Eingreifen
Neue Enthüllungen rund um Asbest sorgen für politischen Sprengstoff: Laut Recherchen des Falter und der Umweltschutzorganisation Greenpeace steht Österreich vor einem möglichen jahrzehntelangen Behördenversagen.
Was lange als regionales Thema galt, zieht inzwischen weitere Kreise: Neben dem Burgenland sollen auch Niederösterreich, die Steiermark und sogar Teile Ungarns betroffen sein. Dabei zeigt sich laut Greenpeace ein uneinheitlicher Umgang:
- In Niederösterreich werden belastete Flächen gesperrt und Material entfernt
- Im Burgenland und in der Steiermark werde die Gefahr hingegen verharmlost, so laut Greenpeace in der Aussendung.
Schwere Vorwürfe
Laut Bericht des Falter könnte die Problematik im Burgenland über Jahre hinweg ignoriert oder sogar bewusst kleingeredet worden sein. Auch der Vorwurf einer möglichen Vertuschung steht im Raum. Im Fokus der Kritik steht dabei unter anderem das zuständige Arbeitsinspektorat, so in der Aussendung weiter. Greenpeace fordert ein sofortiges Eingreifen der Bundesregierung. Umweltchemiker Herwig Schuster: „Wir können nicht zulassen, dass der Schutz vor Asbest davon abhängt, in welchem Bundesland man lebt. Die Bundesregierung muss dringend einschreiten, für einen umfassenden Schutz in allen Bundesländern und eine vollständige Aufklärung sorgen.“
Das fordert Greenpeace:
- Bundesweite Koordination & finanzielle Hilfe
→ Erhebung aller belasteten Standorte, sichere Entsorgung, Unterstützung für Betroffene
- Klare gesetzliche Regeln
→ Verbot des Inverkehrbringens asbesthaltiger Materialien
- Grenzwerte für die Luft
→ Maximal 500 Fasern pro Kubikmeter, strengere Regeln für sensible Orte
- Gesundheitsmonitoring
→ Freiwillige Untersuchungen für betroffene Anrainer und Berufsgruppen