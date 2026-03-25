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/ ©Mitja Kobal
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Chemikerin bei einer Messung.
Neue Berichte zeigen: Die Asbest-Belastung betrifft längst nicht mehr nur das Burgenland, sondern zieht Kreise bis nach Ungarn.
Österreich
25/03/2026
Forderungen

Asbest-Skandal weitet sich aus: Greenpeace fordert Eingreifen

Neue Enthüllungen rund um Asbest sorgen für politischen Sprengstoff: Laut Recherchen des Falter und der Umweltschutzorganisation Greenpeace steht Österreich vor einem möglichen jahrzehntelangen Behördenversagen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(167 Wörter)

Was lange als regionales Thema galt, zieht inzwischen weitere Kreise: Neben dem Burgenland sollen auch Niederösterreich, die Steiermark und sogar Teile Ungarns betroffen sein. Dabei zeigt sich laut Greenpeace ein uneinheitlicher Umgang:

  • In Niederösterreich werden belastete Flächen gesperrt und Material entfernt
  • Im Burgenland und in der Steiermark werde die Gefahr hingegen verharmlost, so laut Greenpeace in der Aussendung.

Schwere Vorwürfe

Laut Bericht des Falter könnte die Problematik im Burgenland über Jahre hinweg ignoriert oder sogar bewusst kleingeredet worden sein. Auch der Vorwurf einer möglichen Vertuschung steht im Raum. Im Fokus der Kritik steht dabei unter anderem das zuständige Arbeitsinspektorat, so in der Aussendung weiter. Greenpeace fordert ein sofortiges Eingreifen der Bundesregierung. Umweltchemiker Herwig Schuster: „Wir können nicht zulassen, dass der Schutz vor Asbest davon abhängt, in welchem Bundesland man lebt. Die Bundesregierung muss dringend einschreiten, für einen umfassenden Schutz in allen Bundesländern und eine vollständige Aufklärung sorgen.“

Das fordert Greenpeace:

  • Bundesweite Koordination & finanzielle Hilfe
    → Erhebung aller belasteten Standorte, sichere Entsorgung, Unterstützung für Betroffene

  • Klare gesetzliche Regeln
    → Verbot des Inverkehrbringens asbesthaltiger Materialien

  • Grenzwerte für die Luft
    → Maximal 500 Fasern pro Kubikmeter, strengere Regeln für sensible Orte

  • Gesundheitsmonitoring
    → Freiwillige Untersuchungen für betroffene Anrainer und Berufsgruppen

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