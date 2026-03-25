Nach Flammen-Inferno: Traditionsbetrieb feiert Comeback

Es war die Nacht auf den 22. Februar 2025, die alles veränderte. Wo normalerweise Ruhe in der Urlaubsregion Pyhrn-Priel herrscht, erhellten meterhohe Flammen den Nachthimmel über Vorderstoder. Ein Großbrand war im zweiten Obergeschoss des traditionsreichen Landhotels Stocker ausgebrochen und weitete sich rasch bis in den Dachstuhl vor. Dank der funktionierenden Brandmeldeanlage und dem besonnenen Handeln der Eigentümerfamilie konnten alle 40 Gäste unverletzt evakuiert werden. Wir haben berichtet: Hotelbrand in Oberösterreich: 40 Gäste evakuiert. Doch als der Rauch sich verzogen hatte, blieb ein Millionenschaden zurück – und die bange Frage: Wie geht es weiter?

©OBI d. F. Robert Essl; Drohne Kirchdorf; FF Windischgarsten

Entscheidung am ersten Wochenende

In einer solchen Ausnahmesituation ist Zeit der entscheidende Faktor. Während 150 Feuerwehrkräfte noch Glutnester löschten, wurden bereits die Weichen für die Zukunft gestellt. Als Partner des Hotels reagierte die DONAU Versicherung unmittelbar. „Gerade bei schweren Schäden zeigt sich, wie entscheidend ein passender Versicherungsschutz ist. Er schafft die finanzielle Basis dafür, dass Betriebe nicht aufgeben müssen, sondern neu durchstarten können“, erklärt DONAU Vorstand Franz Zeiler. Tatsächlich erfolgte die Schadensaufnahme und die Einschätzung der Schadenshöhe noch am selben Wochenende. Diese rasche Deckungszusage gab der Familie Ramsebner die notwendige Planungssicherheit, um sofort mit dem Wiederaufbau zu beginnen.

Aus Tradition wird Moderne: „Das Stocker“

Die Entschlossenheit der Familie zahlte sich aus: Bereits im Oktober 2025 – nur acht Monate nach dem Brand – konnte das Hotel wiedereröffnen. Unter dem neuen Namen „Das Stocker“ präsentiert sich das Haus heute als gelungene Symbiose aus gewachsener Tradition und zeitgemäßer Architektur. Der Neustart ist geglückt: Die erste Wintersaison nach dem Brand verlief äußerst erfolgreich. Für Vorderstoder bedeutet dies den Erhalt eines wichtigen touristischen Leitbetriebs und Arbeitgebers.