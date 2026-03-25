Abgemagert und krank: Wer kennt diese Katze aus Mattighofen?

Es war ein Anruf, der sofortiges Handeln erforderte. Vor wenigen Tagen wurde dem Tierschutzhof Pfotenhilfe gemeldet, dass sich in Mattighofen eine Katze in sehr schlechtem Zustand befindet. Ein Mitarbeiter machte sich umgehend auf den Weg und fand ein Tier, das dringend Hilfe brauchte.

©PFOTENHILFE „Ein derart schlechter Gesundheitszustand stellt sich nicht über Nacht ein.“

„Der Anblick ist furchtbar“

Bei der Erstuntersuchung zeigte sich das ganze Ausmaß: Die etwa 15 Jahre alte Tigerkatze war stark abgemagert, dehydriert und völlig verwahrlost. Tierarzt Michael Wimmer bestätigte den kritischen Zustand. Für Johanna Stadler von der Pfotenhilfe ist klar: „Der Anblick ist wirklich furchtbar. Ein derart schlechter Gesundheitszustand stellt sich nicht über Nacht ein.“ Trotz ihres Zustands zeigte sich die Katze auffallend zutraulich. Für die Tierschützer ein Hinweis darauf, dass sie einst ein Zuhause gehabt haben muss. Wie lange das Tier bereits unterwegs war und warum es in diesen Zustand geraten konnte, ist derzeit unklar.

Wer kennt diese Katze?

Genau deshalb bittet die Pfotenhilfe nun dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden Personen, die die Katze kennen oder Angaben zu einem möglichen Besitzer machen können. Auch der Verdacht, dass das Tier ausgesetzt worden sein könnte, steht im Raum. Hinweise können, auf Wunsch auch anonym, über das Kontaktformular der Pfotenhilfe gemeldet werden. Für die Katze beginnt nun ein neuer Abschnitt, mit medizinischer Betreuung und der Hoffnung, dass ihre Geschichte bald aufgeklärt werden kann.