AK-Preismonitor: Aufatmen im Supermarkt? Von wegen…

Gute Nachrichten klingen anders: Zwar sind die billigsten Lebensmittel im Vergleich zum Vorjahr leicht im Preis gesunken, doch der Langzeitcheck der Arbeiterkammer (AK) zeigt ein anderes Bild.

Wer aktuell durch die Gänge von Supermärkten und Diskontern streift, merkt: Das Geldbörserl wird nach wie vor ordentlich strapaziert. Der neueste AK-Preismonitor von März 2026 hat 40 preiswerte Lebensmittel und Reinigungsmittel unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Ein Minus von 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr klingt zwar nett, ist aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein…

Schock-Vergleich: Plus 49 Prozent seit 2021

Die wahre Teuerungs-Watschn zeigt sich erst im Langzeitvergleich. Seit dem Start der Teuerungswelle im Herbst 2021 sind die Preise für den billigsten Warenkorb um 49 Prozent in die Höhe geschossen. Kostete der Korb im März 2025 noch 81 Euro, liegt er heuer bei rund 76 Euro. Zum Vergleich: Vor wenigen Jahren war derselbe Einkauf noch deutlich günstiger zu haben.

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Teure Marken-Tempel vs. Diskonter

Wer sparen will, muss genau schauen, wo er den Wagen füllt. Laut AK sind herkömmliche Supermärkte im Schnitt um 10,1 Prozent teurer als Diskonter.

Billiger wurde es bei 20 von 40 Produkten. Spitzenreiter beim Preissturz: Teebutter (bis zu 44 Prozent günstiger).

bei 20 von 40 Produkten. Spitzenreiter beim Preissturz: Teebutter (bis zu 44 Prozent günstiger). Gleich geblieben sind Klassiker wie Zucker oder passierte Tomaten.

sind Klassiker wie Zucker oder passierte Tomaten. Teurer wurde es hingegen bei 16 Produkten. Besonders Tafelessig und Eier (bis zu 23 Prozent Aufschlag) treiben die Rechnung nach oben.

Wahnsinn bei Kaffee und Saft

Blickt man zurück bis September 2021, traut man seinen Augen kaum: Bohnenkaffee ist um 151 Prozent teurer geworden. Auch beim Frühstückssaft (plus 109 Prozent) und Mehl (plus 85 Prozent) müssen die Österreicher tief in die Tasche greifen. Einzig flüssiges Waschmittel blieb von der massiven Teuerung verschont.