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Bild auf 5min.at zeigt einen Park in Innsbruck
Laut Polizei war die Verlängerung notwendig, um weiterhin den Schutz von Kindern und Jugendlichen in diesen sensiblen Bereichen sicherzustellen.
Innsbruck/Tirol
25/03/2026
In Innsbruck

Schutzzonen verlängert: Bis zu 4.600 Euro Strafe bei Missachtung

Die Landespolizeidirektion Tirol hat zwei bestehende Schutzzonen in Innsbruck erneut verordnet. Betroffen sind die Bereiche rund um die Haltestelle Sillpark/König-Laurin-Straße sowie der Spielplatz im Rapoldipark.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(161 Wörter)

Die Verordnung tritt mit 26. März 2026 in Kraft und gilt – je nach festgelegten Tageszeiten – bis 25. September 2026. Laut Polizei war die Verlängerung notwendig, um weiterhin den Schutz von Kindern und Jugendlichen in diesen sensiblen Bereichen sicherzustellen.

Bilanz der Polizei

Aus Sicht der Behörden zeigen die bisherigen Maßnahmen Wirkung. Die Bilanz für den Zeitraum von September 2025 bis Ende Februar 2026: keine Wegweisungen oder Betretungsverbote und keine Anzeigen wegen Missachtung. „Aus sicherheitspolizeilicher Sicht stellten die beiden mit 25. März 2026 auslaufenden Schutzzonenverordnungen in den oa. Bereichen einen großen Erfolg dar und trugen wesentlich zur Hebung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung im Schutzzonenbereich bei“, so die Tiroler Polizei in einer Aussendung.

Bild auf 5min.at zeigt eine Schutzzone in Innsbruck
©LPD Tirol |
Hier die Schutzzone abgebildet.
Bild auf 5min.at zeigt eine Schutzzone in Innsbruck
©LPD Tirol |
Hier die Schutzzone abgebildet.

Strafen bei Missachtung

Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit Konsequenzen rechnen: Bis zu 1.000 Euro Strafe – im Wiederholungsfall bis zu 4.600 Euro. Alternativ Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu vier Wochen. Die rechtliche Grundlage dafür bildet das Sicherheitspolizeigesetz.

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