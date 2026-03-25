Bis zu 171 Euro: So stark variieren die Preise fürs Reifenwechseln

Mit dem Ende der Winterreifenpflicht rückt der Reifenwechsel in den Fokus. Eine aktuelle Erhebung der AK Oberösterreich zeigt: Wer nicht vergleicht, zahlt oft deutlich mehr, die Preisunterschiede sind enorm.

Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat 58 Betriebe unter die Lupe genommen und die Kosten für verschiedene Leistungen rund um den Reifenwechsel erhoben.

Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat 58 Betriebe unter die Lupe genommen und die Kosten für verschiedene Leistungen rund um den Reifenwechsel erhoben.

Spätestens mit 15. April steht für viele Autofahrer der Wechsel auf Sommerreifen an. Wer diesen nicht selbst durchführen kann oder will, greift auf Werkstätten und Reifenhändler zurück. Doch genau hier zeigt sich: Die Preise gehen teils weit auseinander.

Große Unterschiede beim Service

Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat 58 Betriebe unter die Lupe genommen und die Kosten für verschiedene Leistungen rund um den Reifenwechsel erhoben. Das Ergebnis: Für das komplette Servicepaket, also Umstecken, Wuchten, Waschen und Einlagern, werden zwischen 84 und 171,40 Euro verlangt. Schon beim reinen Umstecken inklusive Wuchten zeigen sich massive Unterschiede. Während der günstigste Anbieter rund 45 Euro verlangt, werden beim teuersten Betrieb bis zu 124 Euro fällig, ein Unterschied von bis zu 176 Prozent.

Vergleich wird erschwert

Ein direkter Preisvergleich ist jedoch nicht immer einfach. Denn viele Betriebe verrechnen unterschiedliche Leistungen separat oder bieten verschiedene Paketlösungen an. Auch Faktoren wie Reifendimension oder die Frage, ob es sich um Stahl- oder Alufelgen handelt, spielen bei der Preisgestaltung eine Rolle. Zwar sind Komplettpakete oft günstiger als einzelne Leistungen, doch sie lohnen sich nicht für jeden. Wer etwa seine Reifen selbst lagern kann, benötigt das Rundum-Service nicht unbedingt.

Worauf man achten sollte

Die AK empfiehlt, vorab genau zu klären, welche Leistungen im Preis enthalten sind. Dazu zählen unter anderem das Umstecken, das Wuchten, eine mögliche Reinigung sowie die Einlagerung. Auch die Verfügbarkeit einzelner Services kann sich je nach Betrieb unterscheiden. Ein weiterer Tipp: Wer den Reifenwechsel plant, sollte rechtzeitig einen Termin vereinbaren. Gerade rund um den Stichtag Mitte April kann es zu längeren Wartezeiten kommen.