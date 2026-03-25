Brennerautobahn nach Unfall wieder offen – ein Schwerverletzter

Nach einem schweren Unfall am Mittwochfrüh ist die Brennerautobahn in Richtung Innsbruck wieder für den Verkehr freigegeben. Rund eineinhalb Stunden lang ging vor der Mautstelle Schönberg gar nichts mehr.

Auf der Brennerautobahn (A13), in Fahrtrichtung Innsbruck, vor Mautstelle Schönberg kam es Mittwochfrüh zu einem Unfall. Es kam kurzzeitig auch zu einer Straßensperre – diese ging ungefähr 1,5 Stunden. Aktuell ist die Brennerautobahn wieder offen. Ein Klein-Lkw ist auf einen Lastkraftwagen aufgefahren. Laut Medienberichten ist ein Mann schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.