Bremsmanöver im Reisebus: Mehrere Fahrgäste verletzt

Ein abruptes Bremsmanöver hat am Dienstagabend auf der Stubaier Gletscherstraße für mehrere Verletzte gesorgt. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.35 Uhr im Bereich der Mutterbergalm.

Ein 24-jähriger Buslenker musste auf dem Weg Richtung Neustift plötzlich in die Eisen steigen

Ein 24-jähriger Buslenker musste auf dem Weg Richtung Neustift plötzlich in die Eisen steigen

Ein 24-jähriger Österreicher war mit einem Omnibus talauswärts in Richtung Neustift im Stubaital unterwegs, als er plötzlich bremsen musste. Durch das Manöver kamen mehrere Fahrgäste im Bus zu Sturz. Insgesamt sieben Personen klagten über Schmerzen, sichtbare Verletzungen wurden zunächst jedoch nicht festgestellt.

Eine Person im Krankenhaus

Eine weitere Person wurde vorsorglich mit der Rettung zu einem Arzt gebracht, um mögliche Verletzungen abzuklären. Die Betroffenen sind zwischen 19 und 59 Jahre alt und stammen aus Deutschland und den Niederlanden.