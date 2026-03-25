Österreichs Eissalons starten in den Frühling – das ist das Eis des Jahres

Endlich ist es so weit: Der Winter hat ausgedient und die Stanitzel werden wieder gefüllt. Am heutigen Mittwoch ist der offizielle Startschuss für die Eissaison 2026. Wir verraten euch, welche Sorte heuer den Ton angibt.

Rund 400 handwerkliche Eissalons in ganz Österreich sperren ihre Türen auf und locken mit täglich frischen Kreationen. „Eis ist mehr als nur eine Abkühlung – es steht für Handwerk und regionale Zutaten“, freuen sich die Branchensprecher Andrew Nussbaumer und Luca Alberti beim Saisonauftakt in Wien. Das Motto für 2026: Qualität statt Fließbandware, so in einer Aussendung der WKÖ.

Das ist das „Eis des Jahres“ 2026

In diesem Jahr wird es königlich in den Vitrinen: Zum Österreich-Eis des Jahres wurde die Sorte Cassata gekürt. „Es handelt sich dabei um die Eis-Variante des berühmten süditalienischen Desserts Cassata siciliana, einer Torte. Kandierte Früchte treffen auf verschiedene Eissorten und eröffnen vielfältige Interpretationsmöglichkeiten in den heimischen Betrieben“, so die Eis-Experten.

Eine „Melodie“ für Europa

Auch auf europäischer Ebene gibt es einen Favoriten: Die Sorte „Melody“ – ein Milch-Ricotta-Eis mit Orangensauce und Pistazien – soll heuer den Kontinent erobern. Juanma Guerrero aus Spanien hat all seine Handwerkskunst auf die Kreation eines Milch-Ricotta-Eises mit Orangensauce und Pistazien verwandt. „Musik verbindet Menschen über alle Grenzen hinweg. Genau dieses Gefühl spiegelt sich auch und ganz besonders in ‚Melody‘ wider“, hielten Andrew Nussbaumer und Luca Alberti dazu fest.

Schlemmen für den guten Zweck

Besonders schön: Naschen hilft! Seit 25 Jahren unterstützen Österreichs Eismacher die St. Anna Kinderkrebsforschung. Bisher konnten so bereits stolze 150.000 Euro an Spenden gesammelt werden. Auch heuer wird die Aktion fortgesetzt, damit der Eisgenuss auch denjenigen hilft, die gerade schwere Zeiten durchmachen.