Tanken & Staus: Das musst du für deinen Oster-Trip wissen

Die Osterferien stehen vor der Tür... und damit auch die erste große Reisewelle des Jahres. Wir haben dir das Wichtigste zusammengefasst.

Laut ÖAMTC wird es zwar voll auf Österreichs Straßen, im Vergleich zu anderen Jahren aber etwas ruhiger bleiben. Der Grund: Ostern fällt heuer vergleichsweise früh. Dazu kommen durchwachsene Wetterprognosen und hohe Spritpreise, die viele von längeren Trips abhalten könnten. Ganz ohne Staus geht es aber trotzdem nicht: Mit Ferienbeginn in Österreich und weiten Teilen Deutschlands wird vor allem auf den klassischen Reiserouten Richtung Süden einiges los sein, so in einer aktuellen Aussendung vom ÖAMTC.

Das sind die Hotspot-Tage:

Freitag (27. März, Nachmittag): erste große Reisewelle

Samstag: klassischer Hauptreisetag

Gründonnerstag & Karfreitag: traditionell die stärksten Verkehrstage

Ostermontag (6. April): Rückreise vieler Österreicher

11.–12. April: Rückreiseverkehr aus Deutschland

Hier musst du etwas Geduld einplanen:

Westautobahn (A1) rund um Salzburg

Tauernautobahn (A10) mit Baustellen und Mautstelle

Südautobahn (A2) mit mehreren Baustellenabschnitten

Inntalautobahn (A12) und Brennerautobahn (A13)

Grenzübergänge wie Walserberg, Suben oder Nickelsdorf

Auch klassische Urlaubsrouten Richtung Adria, Gardasee oder in Skigebiete bleiben Hotspots.

Nicht nur Urlauber sorgen für volle Straßen:

Auch Tagesausflüge sind in der Osterzeit gefragt. In Niederösterreich lockt die Marillenblüte in der Wachau. Rund um Salzburg wird mit vielen Tagesausflüglern aus Deutschland gerechnet.

Besonders am Karfreitag dürfte es zu Shoppingverkehr über die Grenze kommen, heißt es vom ÖAMTC.

Hier ist das Tanken günstiger

Slowenien & Kroatien: günstiger, aber nur abseits der Autobahnen

Italien: aktuell teils günstiger als Österreich

Tschechien: ebenfalls billiger

Deutschland: meist teurer → besser vorher tanken

Ungarn & Slowakei: oft keine echte Ersparnis für Ausländer