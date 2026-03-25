Tanken & Staus: Das musst du für deinen Oster-Trip wissen
Die Osterferien stehen vor der Tür... und damit auch die erste große Reisewelle des Jahres. Wir haben dir das Wichtigste zusammengefasst.
Laut ÖAMTC wird es zwar voll auf Österreichs Straßen, im Vergleich zu anderen Jahren aber etwas ruhiger bleiben. Der Grund: Ostern fällt heuer vergleichsweise früh. Dazu kommen durchwachsene Wetterprognosen und hohe Spritpreise, die viele von längeren Trips abhalten könnten. Ganz ohne Staus geht es aber trotzdem nicht: Mit Ferienbeginn in Österreich und weiten Teilen Deutschlands wird vor allem auf den klassischen Reiserouten Richtung Süden einiges los sein, so in einer aktuellen Aussendung vom ÖAMTC.
Das sind die Hotspot-Tage:
- Freitag (27. März, Nachmittag): erste große Reisewelle
- Samstag: klassischer Hauptreisetag
- Gründonnerstag & Karfreitag: traditionell die stärksten Verkehrstage
- Ostermontag (6. April): Rückreise vieler Österreicher
- 11.–12. April: Rückreiseverkehr aus Deutschland
Hier musst du etwas Geduld einplanen:
- Westautobahn (A1) rund um Salzburg
- Tauernautobahn (A10) mit Baustellen und Mautstelle
- Südautobahn (A2) mit mehreren Baustellenabschnitten
- Inntalautobahn (A12) und Brennerautobahn (A13)
- Grenzübergänge wie Walserberg, Suben oder Nickelsdorf
- Auch klassische Urlaubsrouten Richtung Adria, Gardasee oder in Skigebiete bleiben Hotspots.
Nicht nur Urlauber sorgen für volle Straßen:
Auch Tagesausflüge sind in der Osterzeit gefragt. In Niederösterreich lockt die Marillenblüte in der Wachau. Rund um Salzburg wird mit vielen Tagesausflüglern aus Deutschland gerechnet.
Besonders am Karfreitag dürfte es zu Shoppingverkehr über die Grenze kommen, heißt es vom ÖAMTC.
Hier ist das Tanken günstiger
- Slowenien & Kroatien: günstiger, aber nur abseits der Autobahnen
- Italien: aktuell teils günstiger als Österreich
- Tschechien: ebenfalls billiger
- Deutschland: meist teurer → besser vorher tanken
- Ungarn & Slowakei: oft keine echte Ersparnis für Ausländer