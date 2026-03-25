„Einer weniger!“ Ex-Feuerwehrmann nach Hassposting angezeigt

Nach einer Gedenkveranstaltung für einen getöteten jungen Afghanen in Linz sorgt ein Hassposting für Empörung. Ein ehemaliges Feuerwehrmitglied steht im Verdacht, den Tod öffentlich verherrlicht zu haben.

Der gewaltsame Tod eines 26-Jährigen in Linz hat viele Menschen tief bewegt. Rund 400 Personen nahmen an einer Gedenkveranstaltung teil, um an den Mann zu erinnern, der offenbar im Zuge eines Hilfseinsatzes ums Leben kam. Doch kurz nach der Trauerfeier sorgt nun ein Kommentar im Internet für Aufsehen.

Empörung über Kommentar im Netz

Unter einem Bericht zur Gedenkveranstaltung wurde auf Social Media ein Posting veröffentlicht, das bei vielen für Fassungslosigkeit sorgte. In dem Kommentar wurde der Tod des jungen Mannes mit den Worten „Einer weniger!“ kommentiert. Andere Nutzer reagierten umgehend und kritisierten die Aussage scharf. Der Verfasser des Postings soll ein ehemaliges Mitglied der Feuerwehr in Wels sein. Gegen ihn wurde mittlerweile Anzeige erstattet, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung. Im Raum stehen unter anderem der Verdacht der Gutheißung einer Straftat sowie Verhetzung.

Zivilcourage mit tödlichen Folgen

Der 26-Jährige war Mitte März bei einem Angriff tödlich verletzt worden. Laut bisherigen Erkenntnissen hatte er gemeinsam mit zwei weiteren Männern einem anderen Menschen helfen wollen, 5 Minuten hat berichtet. Dabei wurden mehrere Personen angegriffen, der 26-Jährige erlag später seinen Verletzungen. Initiativen sehen in dem Vorfall ein Beispiel für eine zunehmende Verrohung im digitalen Raum. Hasskommentare dürften nicht zur Normalität werden, wird betont. Gerade bei derartigen Vorfällen sei ein sensibler Umgang mit Sprache entscheidend. Auch die Feuerwehr reagierte auf die Vorwürfe. In einer Stellungnahme distanziert sich die Organisation deutlich von menschenverachtenden Aussagen. Zugleich wird betont, dass Herkunft oder Religion bei Einsätzen keine Rolle spielen.