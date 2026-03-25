Caritas & Volkshilfe warnen: „Kürzungen kommen uns morgen teuer“

Eine aktuelle Umfrage von Caritas und Volkshilfe zeigt: Geplante Kürzungen bei Sozialleistungen drohen das System zum Einsturz zu bringen. Die Experten warnen: Wer heute beim Sozialen spart, zahlt morgen drauf.

Es sind Zahlen, die aufrütteln: Fast 80 Prozent der Befragten im Sozialbereich geben an, dass in ihren Arbeitsfeldern bereits gekürzt wird oder der Sparstift unmittelbar bevorsteht. Was trocken nach Budgetverhandlungen klingt, bedeutet für tausende Menschen in Österreich bittere Not. Laut dem neuen „Praxis-Check“ treffen die Einsparungen vor allem jene, die ohnehin schon mit dem Rücken zur Wand stehen: Kinder, Jugendliche und Familien.

„Armut verschwindet nicht durch Streichen von Budgets“

Die Präsidentin der Caritas Österreich, Nora Tödtling-Musenbichler, findet deutliche Worte: „Not und Armut verschwinden nicht, nur weil die Budgets dafür gestrichen werden. Sie werden größer, komplexer und teurer.“ Sie wirft der Regierung vor, Probleme lediglich zu verschieben, statt sie zu lösen. Das Fazit der Experten: Die Kürzungen sind nicht nur menschlich hart, sondern auch ökonomisch ein schwerer Fehler, so in einer aktuellen Aussendung.

Die Folgen laut den Fachkräften: 92 Prozent befürchten, dass bereits erreichte Erfolge (wie stabiles Wohnen oder Integration) wieder verloren gehen.

60 Prozent erwarten massiv steigende psychische und gesundheitliche Belastungen.

Über die Hälfte sieht eine Welle an Verschuldung und Problemen bei Grundbedürfnissen wie Lebensmitteln auf uns zurollen.

Fast jeder Zweite rechnet mit mehr Wohnungs- und Obdachlosigkeit.

Teure Quittung für die Zukunft

Auch die Volkshilfe schlägt Alarm. Direktor Erich Fenninger warnt eindringlich davor, die nächste Generation zu opfern: „Wenn die Politik bei Kindern und Jugendlichen spart, spart sie an der Zukunft. Das rächt sich gesellschaftlich doppelt.“ Die Logik dahinter: Was heute im Sozialbudget „gespart“ wird, landet morgen als vielfach höhere Kosten im Gesundheits- und Bildungssystem, so in der Aussendung.

Die Forderung: Ein „Armuts-Check“ für jedes Gesetz

Caritas und Volkshilf haben klare Forderung an die Politik: Sie verlangen einen verpflichtenden „Armuts-Check“ für das staatliche Budget. Jede Sparmaßnahme müsse vorab geprüft werden: Wen trifft sie wirklich? Zudem brauche es eine echte Reform der Sozialhilfe, damit Menschen wieder davon leben können, statt in ständiger Existenzangst zu verharren, so in der Aussendung abschließend.