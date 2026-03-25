Millionen-Investition in St. Pölten: Hochwasserschutz am Nadelbach beschlossen

Die Niederösterreichische Landesregierung hat beschlossen, am Nadelbach in St. Pölten ein Rückhaltebecken zu errichten, um die Stadt künftig besser vor Hochwasser zu schützen.

Besonders beim Hochwasser im September 2024 hatten Starkregenereignisse im Bereich des Nadelbachs erhebliche Schäden verursacht. Mit dem neuen Rückhaltebecken sollen künftig rund 430 Bewohner und über 110 Objekte vor Hochwasser geschützt werden, so in einer aktuellen Aussendung. Rund 5,5 Millionen Euro werden investiert. Das Land Niederösterreich unterstützt das Projekt mit rund 2,2 Millionen Euro. Die Umsetzung des Projekts ist für den Zeitraum von 2026 bis 2029 vorgesehen.

Konsequente Vorsoge

„Das Hochwasser im September 2024 hat uns deutlich gezeigt, wie wichtig konsequente Vorsorge ist. Bestehende Schutzbauten haben gut gehalten und noch größere Schäden verhindert. Genau diesen Weg setzen wir Schritt für Schritt und mit Hausverstand fort. Das Rückhaltebecken am Nadelbach ist ein weiterer wichtiger Baustein, um die Menschen in St. Pölten besser zu schützen. Wir investieren in Projekte wie dieses, um das Leben sicherer und damit leichter zu machen“, betont LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Rückblick: Flut im September 2024

Am 15. September 2024 wurde in St. Pölten aufgrund der verheerenden Regenmengen die Katastrophe ausgerufen. Darauf folgten Brüche am Traisendamm, überlaufende Retentionsbecken, Bachläufe und rasant steigende Grundwasserspiegel. Viele Ortsteile standen unter Wasser – auch Evakuierungen waren notwendig. Trotz des enormen Ausmaßes der Katastrophe gelang es dank der gemeinsamen Anstrengungen aller Betroffenen, Einsatzkräften, Freiwilligenorganisationen sowie der Verwaltungen von Stadt und Land die meisten Schäden innerhalb weniger Wochen zu beseitigen.

Schäden in Millionenhöhe

Insgesamt wurden rund 2.500 Schadensfälle aufgrund der Hochwasserkatastrophe in St. Pölten gemeldet. Das macht über 10 Prozent der Schäden in ganz Niederösterreich aus. Die von den Kommissionen erhobene Gesamtschadenssumme an Privatgebäuden, Firmen und Land- sowie Forstwirtschaften beträgt rund 64,3 Millionen Euro. Die Schäden an den Hochwasserschutzanlagen im gesamten Erhaltungsbereich des Traisen-Wasserverbandes werden auf 2 Millionen Euro geschätzt – St. Pölten macht davon 500.000 Euro aus.