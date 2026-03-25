Schnee in Oberösterreich: Wo am meisten fällt

In den kommenden Tagen werden Teile von Oberösterreich wieder weiß, der Winter kehrt mit teils frostigen Temperaturen und einigem an Neuschnee zurück. Wir haben nachgefragt und wissen, was uns so erwartet.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zieht eine Kaltfront durch. Diese bringt „kalte Luft aus polaren Breiten und eine markante Abkühlung“ auch für Oberösterreich, weiß der Meteorologe der „GeoSphere Austria„, Josef Haslhofer, im Gespräch mit 5 Minuten. Kalt bleibt es dann übrigens auch übers Wochenende hinweg, wobei die kälteste Phase am Freitag zu erwarten ist.

Wo es jetzt in Oberösterreich überall schneien wird

Dabei werde es auch „bis in die Niederungen“ herunterschneien. Besonders betroffen wird in Oberösterreicher das Salzkammergut und die Pyhrn-Eisenwurzen-Region sein. Der Niederschlag, der zu erwarten ist, fällt hier als Schnee, er wird dann vor allem auf den Dächern und Wiesen auch liegen bleiben. Haslhofer spricht in dem Zusammenhang von einer „sehr winterlichen Periode“. Im Norden des Bundeslands dagegen wird „nur teilweise ein wenig Schnee“ erwartet, so der Meteorologe. Schneien wird es übrigens wohl „erst“ ab Mittwoch-Mitternacht, die erste Phase bis dorthin bringt in tieferen Lagen noch eher Regen.

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Wie viel Schnee in Oberösterreich jetzt fällt

Im Nordstau der Berge wird aber generell bis Freitagmittag durchgehend mit Schneefall gerechnet. Dabei dürften dann auch im Bereich der Nordalpen und der Tauern teils mehr als ein halber Meter Schnee in höheren Lagen kommen, verbreitet seien es „20 bis 40 Zentimeter“, erklärt Haslhofer gegenüber 5 Minuten. Auch in den Niederungen erwartet er fünf bis 15 Zentimeter. Der Wetterumschwung spiegelt sich auch in den Temperaturen wider, im Süden kann bei permanentem Schneefall mit um die null Grad gerechnet werden, weiter im Norden sind es drei bis acht Grad.

©GeoSphere Austria Vor allem im Süden des Landes wird seitens der „GeoSphere Austria“ vor Schneefall gewarnt.

Wie sich das Wetter in Oberösterreich weiter entwickelt

Am Samstag lockert es dann wieder etwas auf, vor allem in der Früh wird es dadurch besonders kalt werden. In Oberösterreich sind minus fünf bis plus zwei Grad zu erwarten. Zum Start ins Wochenende erwartet der Experte dabei auch eher Tauwetter. Der Sonntag bringt dann wieder eher wechselhaftes und windiges Wetter, bis auf 800 Meter kann es dann auch wieder herunterschneien. Dabei allerdings nicht allzu viel, „es bleibt vermutlich nur dort liegen, wo es eine Altschneedecke gibt“, so Haslhofer. Es bleibt jedenfalls winterlich, auch in der nächsten Woche wird eher kühles Wetter erwartet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 14:07 Uhr aktualisiert