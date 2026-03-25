Schneewarnung für Salzburg: Wo jetzt wie viel kommen wird

In den kommenden Tagen wird es in Teilen Salzburgs wieder "tiefwinterlich", wie "GeoSphere Austria"-Meteorologe Josef Haslhofer im Gespräch mit 5 Minuten verrät. Was uns erwartet, erfahrt ihr hier.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 26. März 2026, zieht dabei eine Kaltfront durch, diese bringt eine markante Abkühlung und kalte Luft aus polaren Breiten. Die kälteste Phase erwartet uns in Salzburg dann am Donnerstag und Freitag, da wird es auch „bis in die Niederungen herunterschneien“, weiß Haslhofer gegenüber 5 Minuten. Hierzulande sind vor allem die Gebirgsgaue (Pongau, Pinzgau, Lungau) betroffen, es wird seitens der „GeoSphere Austria“ auch vor Schneefällen gewarnt.

©GeoSphere Austria In großen Teilen Salzburgs wird vor Schneefällen gewarnt.

So viel Schnee wird in Salzburg jetzt erwartet

Der Niederschlag wird in den meisten Teilen dann auch vorwiegend als Schnee fallen und insbesondere auf den Dächern und Wiesen auch liegen bleiben. Erwartet werden laut Experte, der von einer „sehr winterlichen Periode“ spricht, vor allem im Nordstau der Berge durchgehende Schneefälle bis Freitagmittag und mehr als ein halber Meter im Bereich der Nordalpen und Tauern in höheren Lagen bzw. „verbreitet 20 bis 40 Zentimeter“. In den Niederungen sind es „vielleicht fünf bis 15 Zentimeter“, so Haslhofer. Schnee fällt in tieferen Lagen ab Mittwoch-Mitternacht, davor ist eher mit Regen zu rechnen.

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So kalt wird es in Salzburg jetzt

Die Temperaturen sind dadurch auch zweigeteilt. Im Pinzgau, Pongau und Lungau hat es bei durchgehendem Schneefall um die Null Grad, weiter im Norden – etwa im Flachgau und im nördlichen Tennengau – sind ein bis fünf Grad zu erwarten. Kein Niederschlag wird am Samstag erwartet, dafür wird vor allem in der Früh bei Temperaturen zwischen minus acht und minus zwei Grad das ganze Land von Frost betroffen sein. Danach erwartet der Meteorologe bei Sonnenschein auch ein wenig Tauwetter, ehe das Wetter am Sonntag wieder wechselhafter wird und es bis auf 800 Meter wieder herunterschneien kann. Generell werde es auch in der nächsten Woche kühl bleiben, erwartet werden zwei bis sieben Grad in Salzburg.