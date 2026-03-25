Spritpreisbremse: Grüne geben nun doch grünes Licht

Zuerst hagelte es Kritik, jetzt folgt die Zustimmung: Nach langem Zögern geben die Grünen ihren Widerstand gegen die geplante Spritpreisbremse auf.

Seit dem Beginn des Krieges im Iran machen sich auch in Österreich Auswirkungen spürbar. Während Experten davon ausgehen, dass Lebensmittel teurer werden könnten, machen sich die Spritpreise bereits ordentlich im Geldbörserl bemerkbar. Viele Österreicher fahren sogar ins Ausland, um beim Tanken Geld zu sparen. Doch auch dort wurden die Preise jetzt etwas angezogen. Mehr dazu hier: Spritpreise nun auch in Slowenien gestiegen.

Spritpreise steigen: Das hat die Regierung bisher umgesetzt

Die Regierung hat bereits reagiert, um die Teuerung abzufedern. Unter anderem wurden die Preiserhöhungen an den Tankstellen auf drei Mal wöchentlich beschränkt. Am Dienstag wurde eine kurzfristig anberaumte Sitzung des Wirtschaftsausschusses des Nationalrats abgehalten. Und das aus einem ganz einfachen Grund: Es wurden gleich mehrere Vorschläge zur Senkung der Energiepreise disktiert. Dabei wurden die gestern eingebrachten Maßnahmen für die „Spritpreisbremse“, die Anfang April in Kraft treten soll, von ÖVP, SPÖ und NEOS mehrheitlich beschlossen. Hier kannst du mehr darüber nachlesen: Spritpreisbremse fix: So viel zahlst du jetzt weniger.

Grünes Licht nun auch von den Grünen

Gestern sprach Lukas Hammer (Grüne) von einer extrem schwierigen und besorgniserregenden Situation. Denn jetzt sei wieder klar geworden, wie abhängig Österreich von fossilen Energieträgern und damit dem Weltmarkt ausgeliefert sei. Es gelte daher, diese Abhängigkeiten langfristig zu verringern, forderte er. Am Vorschlag der Regierungsfraktionen kritisierte er, dass das Gesetz sehr unkonkret sei und der Verordnungsentwurf nicht vorliege. Ohne diesen zu kennen, würden die Grünen daher nicht zustimmen. Auch Jakob Schwarz (Grüne) betonte, dass man aufgrund der Unbestimmtheit des Gesetzes ohne die Kenntnis der Verordnung nicht zustimmen werde. Doch jetzt die Wende: Grünen-Chefin Leonore Gewessler kündigte an, dass die Grünen dem Gesetz nun doch zustimmen werden. Damit geben sie der Regierung grünes Licht. Der Grund: Man wolle der Regierung keine Ausrede liefern, warum die Preise an den Zapfsäulen nicht sinken.

„Wir sind nicht die Ausrede für das Unvermögen der Regierung“

Gewessler stellt klar, dass der Ball nun bei Wirtschaftsminister und Vizekanzler liegt. Die Grünen wollen nicht als Sündenbock herhalten, falls die Umsetzung scheitert. „Beweisen Sie, dass Sie es ernst meinen“, so die Aufforderung Richtung ÖVP. Die aktuelle Preiserhöhung sei eine enorme Belastung für die Menschen, während die „Öl-Multis sich eine goldene Nase verdienen“, heißt es in einer aktuellen Aussendung. Trotz der Zustimmung zur Preisbremse sieht Gewessler die Ursache des Problems tiefer: in der Abhängigkeit von fossilen Energien. Sie kritisiert die Regierung scharf für:

Teurere Öffi-Tickets: Die Erhöhung der Preise für das KlimaTicket sei ein Fehler gewesen.

Steuer-Hürden: Die gestiegenen Steuern auf E-Autos würden den Umstieg bremsen.

Ausbau-Stopp: Verzögerungen bei Windkraft und Photovoltaik würden Österreich in der Abhängigkeit von „Mullahs, Trumps und Putins“ zementieren.

Wie oft gehst du tanken? Mehrmals die Woche Einmal die Woche Täglich Ein, bis zweimal im Monat Nie, ich habe kein Auto Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Spritpreisbremse soll ab 1. April in Kraft treten

Aber was genau hat es mit der Spritpreisbremse jetzt eigentlich auf sich? Wie bereits erwähnt haben die Regierungsfraktionen dem Nationalrat zwei Anträge vorgelegt. Mit dem angekündigten Maßnahmenpaket der Regierung soll sichergestellt werden, dass weder der Staat von außerordentlichen Einnahmen noch die Energieunternehmen von der Krisensituation profitieren. Die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen sollen bis spätestens 1. April 2026 in Kraft treten und automatisch nach dem 31. Dezember 2026 außer Kraft treten.

Die Regierung darf bei der Preisgestaltung eingreifen

„In einem weiteren Antrag der Koalitionsfraktionen sind Änderungen des Preisgesetzes 1992 und des Energie-Control-Gesetzes vorgesehen“, heißt es in der Aussendung. Denn in einem Fall von „volkswirtschaftlichen Verwerfungen“ bzw. einer Krise als Folge vom starken Anstieg der Spritpreise, hat die Regierung die Befugnis, per Verordnung einzugreifen. Das heißt, wenn das Problem nicht durch den Markt gelöst werden kann, darf die Bundesregierung nach Rücksprache mit den Treibstofffirmen festlegen, welche Margen die Unternehmen maximal verdienen dürfen. Dabei sollen aber auch internationale und wettbewerbspolitische Aspekte berücksichtigt werden, um die Versorgungssicherheit nicht zu gefährden. Eine solche Margenbegrenzung sollte höchstens einen Monat dauern, kann bei Bedarf aber verlängert werden. Die Kontrolle der Margen soll durch die E-Control erfolgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 14:52 Uhr aktualisiert