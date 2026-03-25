Millionen-Forderungen: Insolventes Unternehmen bekommt zweite Chance

Rund um die Pleite der Frankprojekt GmbH wurde in Salzburg nun ein Sanierungsplan angenommen. Der Betrieb war in die Pleite gerutscht, die anerkannten Forderungen belaufen sich auf rund zwölf Millionen Euro.

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) nun berichtet, hat am heutigen Mittwoch, 25. März 2026, die Sanierungsplantagsatzung zur Insolvenz der Frankprojekt GmbH am Landesgericht Salzburg stattgefunden. Demnach belaufen sich die angemeldeten Insolvenzforderungen auf mehr als 20 Millionen Euro, knapp weniger als zwölf Millionen davon wurden auch anerkannt. Laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) konnte der Betrieb seit der Verfahrenseröffnung am 3. Dezember 2025 grundsätzlich fortgeführt werden, einzelne Unternehmensbereiche mussten allerdings eingestellt werden, „um eine wirtschaftlich positive Fortführung zu ermöglichen“.

So sieht der Sanierungsplan rund um die Pleite der Frankprojekt GmbH aus

Ein Sanierungsplan mit einer 20-prozentigen Quote wurde nun angenommen. Innerhalb der ersten sechs Monate ab Annahme müssen fünf Prozent gezahlt werden, weitere 7,5 Prozent folgen nach zwölf Monaten, 2,5 Prozent dann binnen 18 und die letzten fünf Prozent binnen 24 Monaten.

Abtenauer Bergbahnen Gesellschaft m.b.H. darf fortgeführt werden

Ebenfalls verhandelt wurde rund um die Insolvenz der Abtenauer Bergbahnen Gesellschaft m.b.H. Mit gerichtlicher Beschlussfassung wurde laut KSV1870 die Fortführung des Unternehmens bewilligt, die Zukunft der Karkogelbahn entscheidet sich dann am 20. Mai 2026 in der Prüfungs- und Sanierungsplantagsatzung. Der Sanierungsplan hat aktuell eine 20-prozentige Quote, die binnen 24 Monaten ab Annahme bezahlt werden muss.