90 bis 145 Euro: Tausende Arbeitnehmer bekommen jetzt mehr Geld

Die Beschäftigten der PROPAK-Industrie (Herstellung von Produkten aus Papier und Karton) bekommen mit 1. März 2026 mehr Gehalt. Heißt: Die kommenden Überweisungen werden wohl schon etwas höher ausfallen.

Bei den Kollektivvertragsverhandlungen für die Beschäftigten der PROPAK-Industrie hat es am 23. März 2026 eine Einigung gegeben. Trotz der wirtschaftlich sehr schwierigen Ausgangslage konnte nach sechs Verhandlungsrunden ein für beide Seiten tragbares Ergebnis erzielt werden, heißt es seitens der Gewerkschaft GPA. Die Mindestlöhne und -gehälter steigen dabei im Schnitt um 2,94 Prozent, insgesamt wird (auch die IST-Löhne) um 2,65 Prozent erhöht. Dabei gilt: Es gibt mindestens 90 und maximal 145 Euro brutto mehr. Außerdem werden die Betriebserfahrungszulage sowie die Nachtschicht- und Schmutzzulage um 3,6 Prozent erhöht, Heimarbeiter und Lehrlingseinkommen werden um 3,8 Prozent erhöht.

Wie viel Gehalt bekommst du im Monat netto? Weniger als 1.000 Euro Zwischen 1.000 und 1.500 Euro Zwischen 1.500 und 2.000 Euro Zwischen 2.000 und 2.500 Euro Zwischen 2.500 und 3.000 Euro Mehr als 3.000 Euro Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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„Harter Kompromiss in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten“

Seitens der GPA spricht man von einem „harten Kompromiss in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten“. Und „Umso wichtiger ist es, dass besonders für die unteren Einkommensgruppen eine Erhöhung über der Inflationsrate erzielt werden konnte. Auch sämtlich Zulagen werden mit der Inflationsrate erhöht“, betont Bernhard Hirnschrodt, Verhandler der Gewerkschaft GPA. Betroffen sind von der Erhöhung übrigens 8.500 Beschäftigte österreichweit, erhöht wird mit 1. März 2026, wie man seitens der GPA auf Nachfrage von 5 Minuten weiß. Welche Gehälter und Löhne mit März ebenfalls steigen und wer dementsprechend jetzt mehr Geld bekommt, könnt ihr übrigens auch hier nachlesen: Ab 1. März: Wer jetzt mehr Geld bekommt und wer noch wartet.