Österreich-Iran: Doppelstaatsbürger in Teheran festgenommen

Ein österreichisch-iranischer Doppelstaatsbürger ist im Iran vor mittlerweile zwei Wochen festgenommen worden, wie nun bekannt wurde. Unklar ist sein Aufenthaltsort.

Der Mann wurde bereits am 11. März 2026 festgesetzt, heißt es seitens der Menschenrechtsorganisation "Hengaw".

Der Mann wurde bereits am 11. März 2026 festgesetzt, heißt es seitens der Menschenrechtsorganisation "Hengaw".

Wie Medien nun berichten, ist der österreichisch-iranische Doppelstaatsbürger bereits am 11. März in Teheran (Hauptstadt vom Iran) festgenommen worden. Die Menschenrechtsorganisation spricht in diesem Zusammenhang nun von einem „größeren Muster der Inhaftierung von Doppelstaatsbürgern“. Damit möchte man wohl auch die Freilassung von regimetreuen Iranern, die im Ausland festgenommen wurden bzw. hinter Gittern sind, erzwingen. Das Außenministerium steht derzeit in Kontakt mit der Familie, unklar ist aktuell der Aufenthaltsort des Betroffenen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 15:20 Uhr aktualisiert