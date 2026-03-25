Schnee im Ländle: Vorarlberg wird weiß, mehrere Zentimeter kommen

Die kommenden Tage werden in Vorarlberg "sehr unbeständig". Auf eine Kaltfront folgt ein Niederschlagsereignis, das mehrere Zentimeter Schnee ins Ländle bringt. Wie viel kommt, erfahrt ihr hier bei uns.

„Von heute auf morgen erreicht uns eine sehr starke Kaltfront“, heißt es dazu seitens eines Meteorologen der „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten. Größere Niederschlagsmengen werden dabei erwartet, zusammen mit einem regelrechten Temperatursturz sinkt so die Schneefallgrenze auch recht rasch in Tallagen hinunter. Immerhin: Im Vergleich zum Mittwoch wird es am Donnerstag, 26. März 2026, um zehn bis 15 Grad weniger haben, so der Experte. In der zweiten Nachthälfte sind damit auch im Rheintal etwa Schneeschauer dabei, der Schnee bleibt liegen.

Magst du Schnee? Ja, ich freue mich immer über Schnee! Nein, ich bevorzuge trockenes Wetter. Mal so, mal so – es kommt auf die Umstände an. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wo der meiste Schnee in Vorarlberg fallen wird

Der meiste Schnee fällt wenig überraschend in der Arlbergregion und generell vor allem in den Nordstaulagen. Rund um den Arlberg können dabei 40 bis 60 Zentimeter zusammenkommen, in Bregenz sind es immerhin noch an die zehn Zentimeter Neuschnee, die prognostiziert werden, weiß der Meteorologe. Am Donnerstag schneit es dann auch weiter und es ist eben deutlich kälter als zuletzt. Das Wetter beruhigt sich erst im Verlauf vom Freitag, ab dem Nachmittag dürfte es dann länger trocken sein.

©GeoSphere Austria Die „GeoSphere Austria“ warnt vor Schnee im Großteil Vorarlbergs mit orange.

So geht es mit dem Wetter in Vorarlberg weiter

Der Samstag schaut dann dafür mit Sonne wieder deutlich freundlicher aus und bleibt trocken. Aber: „Am Sonntag ändert sich die Wetterlage dann langsam wieder“, weiß der Experte gegenüber 5 Minuten. Schwächere Niederschläge werden hier vor allem in der zweiten Tageshälfte erwartet. Es bleibt kalt und wechselhaft. Ab Montag erreicht uns dann nach aktuellem Stand die nächste Kaltfront, die Schneefallgrenze liegt dann bei 800 bis 1.000 Metern. Das sei allerdings noch mit Vorsicht zu genießen, weil es noch sehr unsicher ist, so der Meteorologe. Klar ist jedenfalls: Es bleibt unterdurchschnittlich kalt und es sind auch immer wieder Regen- und Schneeschauer zum Wochenstart dabei.