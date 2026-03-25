Nach Lawine in Südtirol: Salzburger (44) im Krankenhaus verstorben

Die traurige Bilanz des Lawinenunglücks vom vergangenen Samstag im Südtiroler Ridnauntal... Ein 44-jähriger Tourengeher aus Salzburg ist nun seinen schweren Verletzungen erlegen.

Nachdem der Österreicher mehrere Tage lang in kritischem Zustand auf der Intensivstation um sein Leben gekämpft hatte, verstarb er am gestrigen Mittwoch. Das haben mehrere Medien berichtet. Er ist damit das vierte Todesopfer des Lawinenabgangs.

Unglück am Samstag

Das Unglück ereignete sich bereits am Samstag, als eine Schneemasse mehrere Wintersportler mitgerissen hatte. Die Rettungskräfte standen im Einsatz: Bereits am Samstag verloren zwei Personen noch an der Unfallstelle ihr Leben. Am Sonntag folgte die traurige Nachricht über eine weitere Tote, die ihren Verletzungen erlegen war. Der 44-jährige Salzburger war der letzte der Schwerverletzten, dessen Zustand von Beginn an als äußerst kritisch eingestuft worden war.