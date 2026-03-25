„Verkauf sofort gestoppt“: HOFER ruft Tiefkühlprodukt jetzt zurück

Wie die HOER-Pressestelle erklärt, ruft man aktuell das Produkt "All Seasons TK 8 Kräuter, 75g" zurück. Grund: eine mögliche mikrobiologische Kontamination.

Die betroffenen Tiefkühlkräuter des Lieferanten Clama GmbH & Co. KG wird dabei „aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes“ vom Lieferanten selbst und von HOFER zurückgerufen. Betroffen sind dabei die „All Seasons TK Kräuter 75g“ (Sorte 8 Kräuter) mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 20. Jänner 2028. Der Grund für den Rückruf liegt in einer möglichen, mikrobiologischen Kontamination mit Shigatoxin-bildenden E-Coli Bakterien (STEC). Sie können laut AGES „Durchfall, aber auch Nierenversagen auslösen“.

Dieses Produkt ist bei HOFER von einem Rückruf betroffen: All Seasons TK Kräuter 75g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 20. Jänner 2028

Grund: mögliche, mikrobiologische Kontamination mit Shigatoxin-bildenden E-Coli Bakterien.

HOFER-Produktrückruf: Tiefkühlkräuter wurden seit 11. Februar verkauft

Die Produkte waren dabei ab dem 11. Februar 2026 in allen Filialen erhältlich, der Verkauf wurde sofort gestoppt, heißt es in der Aussendung weiter. Vom Verzehr des genannten Produkts wird außerdem auch abgeraten. Hat man es bereits gekauft und noch zu Hause, kann man es in allen HOFER-Filialen zurückgeben, den Kaufpreis bekommt man dabei auch ohne Rechnung erstattet.

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Porridge wird österreichweit zurückgerufen

In Österreich wird aktuell übrigens auch ein Porridge zurückgerufen. Der Grund ist dabei besonders kurios: eine mögliche Verunreinigung durch Mäuse. Vom Verzehr wird auch hier abgeraten. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen: Verunreinigung durch Mäuse – Frühstücksprodukt wird zurückgerufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 19:21 Uhr aktualisiert