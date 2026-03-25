Studierenden-Beiträge in Gefahr? Nach Kritik bezieht ÖH Stellung

Der Vorwurf der AG wiegt schwer: Die ÖH habe es versäumt, Fördergelder des Ministeriums rechtzeitig abzurufen, und müsse nun über eine Million Euro zurückzahlen – das geht aus einer aktuellen Aussendung der AG hervor. „Die ÖH gibt über 1,3 Millionen Euro für Verwaltung aus, hat eine eigene Buchhaltung, ein vierköpfiges Wirtschaftsreferat, eine Steuerberatung und eine Wirtschaftsprüfung. Trotzdem schafft sie es nicht, diese Ausgaben korrekt abzurechnen und verliert über eine Million Euro. Geld, das wohl von ÖH-Beiträgen kompensiert werden muss, die man für sinnvolle Serviceangebote nutzen könnte“, ärgert sich Laurin Weninger, Bundesobmann der AktionsGemeinschaft.

Woher kommen die Millionen?

Doch auf Anfrage von 5 Minuten zeichnet die ÖH-Spitze ein völlig anderes Bild der Lage. Laut der ÖH-Bundesvertretung entspricht die von der AG genannte Summe nicht den Tatsachen. „Die Darstellung der AktionsGemeinschaft entspricht NICHT der tatsächlichen buchhalterischen Situation. Es wurde lediglich eine Rücküberweisung von rund 314.000 Euro an das Ministerium vorgenommen. Die Summe, auf welche sich die AG bezieht, resultiert nicht aus dieser Rückzahlung“, stellt Bianca Ivan, Pressesprecherin der ÖH, gegenüber 5 Minuten klar. „Diese Summe ist die tatsächliche Differenz von zugesagten und abgerechneten Subventionsmitteln für das Wirtschaftsjahr 2023/24 inkl. Überträge aus dem Wirtschaftsjahr 2023/24“.

Kein „verschwundenes Geld“

Doch wie kommt die AG dann auf eine Million? „Die von der AktionsGemeinschaft genannte “Millionensumme” wurde weder zurückgefordert, noch zurücküberwiesen und entspricht nicht den Tatsachen. Die Subventionen des Ministeriums wurden auch im Wirtschaftsjahr 24/25 bestmöglich innerhalb des geltenden Rechtsrahmens in Anspruch genommen. Fazit: Es wurde kein Geld liegen gelassen“, heißt es auf Anfrage. Die ÖH erklärt dies mit einer buchhalterischen Notwendigkeit: „Konkret wurde eine Verbindlichkeit in Höhe der gesamten zugesagten Förderung von rund 920.000 Euro verbucht. Das Minus von 1.061.726 Euro entspricht keinem realen Verlust von Liquidität“, so die ÖH. Es handle sich also um einen Buchungsposten aufgrund geänderter Regeln im Ministerium, nicht um verschwundenes Geld. „Dieses Geld ist zweckgebunden und hätte nicht anders eingesetzt werden können“, heißt es weiter.

Wurden ÖH-Beiträge verschwendet?

Eine der brennendsten Fragen für Studierende: Müssen wir ein mögliches „Loch“ mit unseren Beiträgen stopfen? Hier gibt die ÖH eine klare Entwarnung: „Nein, das Geld stammt nicht aus ÖH-Beiträgen, sondern aus zweckgebundenen Förderungen des Ministeriums.“ Da es sich um Subventionen handelt, die man schlicht nicht in vollem Umfang nutzen durfte, gäbe es auch keine Verluste, die durch Studierendenbeiträge kompensiert werden müssten.

Der Kampf um den „Verwaltungsaufwand“

Warum aber wurde das Geld überhaupt zurückgezahlt? Die ÖH macht hier die „restriktive Auslegung“ des Wissenschaftsministeriums verantwortlich. Förderungen nach § 7 HSG dürfen nämlich nur für ganz bestimmte Dinge verwendet werden: Die Mittel seien zweckgebunden für Verwaltung, Schulungen und Informationsmaterialien, nicht für laufende Vertretungsarbeit oder Personalkosten nutzbar. „Von zugesagten 844.498 Euro konnte die ÖH im Wirtschaftsjahr 2024/25 rund 707.500 Euro abgerechnet werden. Dieses Geld hätte nicht anders eingesetzt werden können“, betont die ÖH gegenüber 5 Minuten. Man könne also nicht einfach „Ministeriumsgeld“ nehmen, um damit Sozialfonds aufzustocken, wenn das Gesetz dies als „Verwaltungsaufwand“ definiert.

„Kein Systemversagen“ – ÖH fordert mehr Freiheit

In der Aussendung der AG: „VSStÖ und GRAS führen die ÖH – und liefern ein Budgetdebakel ab. Wer ständig mehr Geld fordert, sollte zumindest in der Lage sein, das vorhandene ordentlich zu verwalten. Am Ende zahlen die Studierenden drauf. Das ist kein Ausrutscher, sondern ein Systemversagen“, so Laurin Weninger, Bundesobmann der AktionsGemeinschaft. Die ÖH weist den Vorwurf des Systemversagens zurück und geht stattdessen in die Offensive: Man verhandele bereits mit dem Ministerium, um die Fördermöglichkeiten auszuweiten. Künftig sollen etwa auch die Maturantenberatung aus diesen Töpfen finanziert werden. Das würde bedeuten: Mehr echtes ÖH-Geld bleibt für die direkte Vertretungsarbeit der Studierenden übrig.