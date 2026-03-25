Warnstufe orange: Tirol wird weiß, so viel Schnee fällt jetzt

Es stehen "sehr unbeständige Tage" an. In Tirol wurde stellenweise seitens der "GeoSphere Austria" sogar eine orange Schneewarnung ausgerufen. Wir haben hier jetzt alle Fakten für euch.

In Tirol wird es in den kommenden Tagen bis in die Täler herunterschneien.

In Tirol wird es in den kommenden Tagen bis in die Täler herunterschneien.

Eine starke Kaltfront von Mittwoch auf Donnerstag, 26. März 2026, über Tirol, in weiterer Folge sind größere Niederschläge und ein Temperatursturz zu erwarten. „Es wird zehn bis 15 Grad weniger haben morgen im Vergleich zu heute“, erklärt ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten. Die Schneefallgrenze wird dabei bis in Tallagen fallen, auch im Inntal sind dann in der zweiten Nachthälfte starke Schneeschauer mit dabei, wo der Schnee auch liegen bleiben wird.

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40 bis 60 Zentimeter Neuschnee rund um den Arlberg

Rund 15 Zentimeter prognostiziert der Experte für das Inntal, immerhin noch zehn Zentimeter dürfte es in Innsbruck schneien. Und auch am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag geht es munter weiter. Vor allem in den Nordstaulagen und rund um den Arlberg könnte es dann durchaus auch 40 bis 60 Zentimeter Neuschnee geben. Dementsprechend wurde von den Meteorologen Warnstufe orange (zweithöchste Stufe) ausgerufen. Erst im Verlauf vom Freitag beruhigt sich die Lage wieder, ab den Nachmittagsstunden wird es länger trocken sein.

©GeoSphere Austria In Teilen Tirols wurde eine orange Schnee-Warnstufe ausgerufen.

Wie es mit dem Wetter in Tirol jetzt weitergeht

Der Samstag ist von den kommenden Tagen noch der freundlichste und bringt Sonne. Am Sonntag stellt sich die Wetterlage dann auch schon wieder um, eher schwächere Niederschläge sind in Tirol in der zweiten Tageshälfte zu erwarten. Die Entwicklung ab Montag ist noch etwas unklar, aktuell schaut es laut Meteorologen aber wieder nach einer Kaltfront und den nächsten Schneefällen oberhalb von 800 bis 1.000 Metern aus. Klar ist jedenfalls, dass es unterdurchschnittlich kalt bleibt.

Auch Wind wird in (Ost-)Tirol zum Thema

Ebenfalls Thema wird dieser Tage auch der Wind sein. Gerade in Osttirol rechnet man teils mit schweren Sturm- bis Orkanböen. Auf den Bergen können diese durchaus 100 bis 120 km/h erreichen, aber auch in den Tälern in Osttirol dürften Spitzen von bis zu 100 km/h möglich sein. Im Norden Tirols und Vorarlbergs rechnet der Experte mit Böen von 60 bis 70 km/h in höheren Lagen.