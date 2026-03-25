Schneewarnung in Österreich: Welche Regionen es am stärksten trifft

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 26. März, zieht eine Kaltfront durch Österreich. In weiterer Folge sinken nicht nur die Temperaturen sondern auch die Schneefallgrenzen. Wir haben hier jetzt alle Informationen für euch.

Von Westen her zieht in der Nacht auf Donnerstag eine Kaltfront über das Land und bringt einen mächtigen Temperatursturz von in Tirol und Vorarlberg etwa zehn bis 15 Grad, wie ein Meteorologe im Gespräch mit 5 Minuten berichtet. Aber auch im restlichen Österreich wird es richtig abkühlen. In weiterer Folge setzen dann bereits in der Nacht Niederschläge ein, die Schneefallgrenze sinkt schnell bis in tiefe Lagen hinunter. Seitens der „GeoSphere Austria“ hat man daher in den kommenden Tagen vor allem im Westen des Landes sogar die zweithöchste Warnstufe (orange) ausgerufen, in vielen Landesteilen – vom Osten Tirols bis ins Burgenland – gibt es Warnstufe gelb.

©GeoSphere Austria In großen Teilen Österreichs wurde seitens der „GeoSphere Austria“ eine Schneewarnung in gelb oder gar in orange ausgesprochen.

Wo und wie viel auch in tiefen Lagen Schnee fällt

Fakt scheint aktuell jedenfalls: Es wird größtenteils noch einmal richtig weiß. Selbst in tiefen Lagen in Salzburg werden etwa fünf bis 15 Zentimeter erwartet, in Oberösterreich ebenfalls. In Innsbruck könnten es bis zu zehn Zentimeter werden. Im Osten Österreichs – rund um Niederösterreich, Wien und das Burgenland – sind die Schneemengen und -summen zwar noch nicht abgesichert. Über einer Seehöhe von 300 bis 400 Metern sollte es aber auch hier nördlich der Alpen weiß werden, weiß ein weiterer Experte gegenüber 5 Minuten.

So viel Schnee wird nun in Österreich erwartet

Am Semmering werden 35 bis 45 Zentimeter erwartet, in Tirol und Vorarlberg rund um den Arlberg sind es 40 bis 60. Und auch rund um den Alpenhauptkamm und die Hohen Tauern in Salzburg, Oberösterreich und der Steiermark könnte in höheren Lagen durchaus mehr als ein halber Meter zusammenkommen.

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Wetterumschwung bringt auch starke Sturmböen

Mit diesem Wetterumschwung gehen auch regelrechte Sturmböen einher. Besonders kräftig weht der Wind dabei südlich des Alpenhauptkamms. In Kärnten und Osttirol sind etwa durchaus mehr als 100 km/h möglich. Alles dazu unter anderem hier: Böen bis zu 140 km/h? Kaltfront mit Wind und Schnee in Kärnten erwartet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 18:29 Uhr aktualisiert