Razzia in Linz: Mehrere Festnahmen und Drogen sichergestellt

Über Behördenauftrag wurde am 23. März 2026 gegen 7.30 Uhr eine Anordnung zum Betreten und Durchsuchen eines Mehrparteienhauses im Linzer Stadtteil Neue Heimat zur Überprüfung des rechtmäßigen Aufenthaltes nach dem Fremdengesetz angeordnet. „Bei der Durchsuchung konnten in insgesamt drei Wohnungen mehrere verdächtige nigerianische Staatsangehörige festgestellt werden, die kontrolliert wurden. Dabei wurden insgesamt fünf Personen nach dem Fremdenpolizeigesetz festgenommen, darunter ein 26-Jähriger, ein 27-Jähriger und ein 31-Jähriger. Drei der fünf Festgenommenen erhielten nach der Erstbefragung eine Ausreiseverpflichtung. Zwei wurden in die Sicherungsmaßnahme genommen, zudem wurde eine Sicherheitsleistung von 820 Euro eingehoben“, berichtet die Polizei.

Kokain, Cannabis und Geld

Weiters heißt es in einer Aussendung: „Darüber hinaus konnte bei der Durchsuchung ein 34-jähriger Nigerianer festgestellt werden, der aufgrund einer bestehenden Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Linz nach dem Suchtmittelgesetz festzunehmen war. Ein 39-Jähriger nigerianischer Staatsbürger, der auf frischer Tat betreten werden konnte, wurde nach dem Suchtmittelgesetz festgenommen“ Bei der Dursuchung und Kontrolle kam es zur Sicherstellung von über einem halben Kilogramm Kokain und über zwei Kilogramm Cannabiskraut. Außerdem konnte Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich sichergestellt werden. Die Ermittlungen laufen.