Lotto-Ziehung am 25. März: Diese Zahlen sind 1,2 Millionen Euro wert

Am Mittwoch, 25. März 2026, hat in Österreich wieder eine Lotto-Ziehung stattgefunden. Für die sechs Richtigen ist es dabei um 1,2 Millionen Euro gegangen. Wir haben hier jetzt die gezogenen Zahlen für euch.

Nachdem am vergangenen Sonntag, 22. März 2026, der Lotto-Jackpot in Höhe von nicht weniger als rund 1,3 Millionen Euro in Oberösterreich geknackt worden ist, geht es am Mittwoch, 25. März 2026, wieder um die „normalen“ 1,2 Millionen Euro, die es für die sechs Richtigen immer gibt. Im folgenden findet ihr die Zahlen, die nun gezogen worden sind.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 25. März 2026, gezogen: Lotto : 8, 9, 12, 24, 28, 40; Zusatzzahl: 14

: 8, 9, 12, 24, 28, 40; Zusatzzahl: 14 LottoPlus : 8, 13, 31, 35, 42, 44

: 8, 13, 31, 35, 42, 44 Joker: 3, 1, 1, 8, 0, 5 alle Angaben ohne Gewähr

Bei Lotto-Ziehung am Sonntag: Kein LottoPlus-Sechser, Solojoker

Zusätzlich zum Hauptgewinn hat es übrigens am Sonntag auch drei Fünfer mit Zusatzzahl zu jeweils mehr als 27.000 Euro gegeben. Sie allesamt wurden über die Spieleseite win2day gewonnen, einmal per Quicktipp, zwei Mal per Normalschein, berichteten die „Österreichischen Lotterien„. Bei LottoPlus hat es keinen Gewinn im ersten Rang gegeben, dagegen hat ein Salzburger beim Joker so richtig abgeräumt. Er oder sie hat mit dem Sologewinn nicht weniger als knapp 164.700 Euro bekommen.