Während Arbeiten: Plötzlich fällt über 100-Kilo-Wandschalung auf Mann

Auf einer Baustelle in Nüziders (Bezirk Bludenz) in Vorarlberg ist ein Arbeiter bei einem Unfall verletzt worden. Eine schwere Wandschalung stürzte auf den 61-Jährigen.

Am 25. März 2025 gegen 13 Uhr war ein 61-jähriger Arbeiter in Nüziders auf einer Baustelle mit Ausschalarbeiten eines Neubaus beschäftigt. Der Arbeiter löste eine durch einen Baukran gesicherte Rahmenschalung bei einer Kellerwand. Als der Arbeiter die Schalungsmutter löste, stürzte eine etwa 100 bis 150 Kilogramm schwere Wandschalung von der Decke des Kellergeschosses auf den darunter befindlichen Arbeiter und verletzte diesen unbestimmten Grades im Kopfbereich. Nach der Erstversorgung wurde der Arbeiter ins LKH Bludenz eingeliefert.