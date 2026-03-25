200.000 Gratis-Tickets für Pensionisten sorgen für Diskussionen

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) schenken rund 100.000 Pensionisten, die einen Anspruch auf eine Ausgleichs- oder Ergänzungszulage haben, ab 15. April 2026 zwei Tickets. Was die Österreicher davon halten.

Ab 15. April 2026 startet man bei den ÖBB eine Aktion, mit der man auch älteren Menschen mit geringem Einkommen mehr Mobilität und soziale Teilhabe ermöglichen möchte. Betroffen von der Gratis-Ticket-Aktion sind jene rund 100.000 Pensionisten, die schon mindestens 65 Jahre alt sind und eine Ausgleichs- oder Ergänzungszulage beziehen. Sie alle erhalten bei Aktivierung oder Verlängerung der für sie kostenlosen Vorteilscard zwei Gutscheine für gratis Tickets, die im ÖBB-Kundenkonto hinterlegt werden. Wie die ÖBB auf Nachfrage von 5 Minuten versichert, besteht die Möglichkeit auch, die Gratisfahrten auch ohne Kundenkonto direkt an den Schaltern einzulösen.

Fährst du gerne mit dem Zug? Ja. Nein. Ich weiß es nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wie lang die ÖBB-Aktion für betroffene Pensionisten gilt

Eine Voraussetzung ist auch, dass zumindest ein Teil der Reise mit einem Fernverkehrszug (Railjet, Eurocity, Intercity, Interregio) zurückgelegt wird, zudem muss die Fahrt innerhalb von Österreich und im ÖBB-Netz stattfinden. Die Aktion gilt von 15. April 2026 bis 15. April 2027, die gratis Tickets gelten so lange, wie die in diesem Zeitraum beantragte oder verlängerte „Vorteilscard Senior Frei“ gilt. Gegenüber 5 Minuten rechnet man seitens der ÖBB mit einem „positiven Effekt, da wir dadurch eine derzeit wenig bahnaffine Gruppe für das Bahnfahren begeistern können“. Alles dazu unter anderem auch hier: Gratis-Tickets für 100.000 Pensionisten: Was jetzt genau gilt.

Zusammenfassung: Was es für die gratis ÖBB-Tickets braucht und wer sie bekommt Wer die gratis ÖBB-Tickets bekommt: Pensionisten, die mindestens 65 Jahre alt sind und eine Ausgleichs- oder Ergänzungszulage beziehen

Wie viele: 100.000 Menschen betroffen

Was: zwei gratis Tickets für Fernreisen in Österreich Welche Voraussetzungen für die gratis ÖBB-Tickets sonst noch gelten: Tickets bekommt man bei Verlängerung oder Beantragung der „Vorteilscard Senior Frei“, die ebenfalls gratis ist

Vorteilscard kann nicht vor Ablauf schon verlängert werden

Fahrten müssen innerhalb von Österreich im ÖBB-Netz getätigt werden

Teil der Reise muss mit Fernverkehrszug zurückgelegt werden – also mit Railjet, Eurocity, Intercity, Interregio Voraussetzungen erfüllt? So kommst du zu den Tickets: Aktion gilt von 15. April 2026 bis 15. April 2027

Tickets gelten ein Jahr ab Beantragung oder Neuausstellung der „Vorteilscard Senior Frei“

Tickets sind nur digital verfügbar, können aber auch an den ÖBB-Schaltern eingelöst werden, ein Kundenkonto ist nicht zwingend notwendig

Ministerium sieht „starkes Zeichen gegen Mobilitätsarmut“

Das Mobilitätsministerium hat diese Aktion nun auf Facebook wieder gepostet und beworben und sieht hier „ein starkes Zeichen gegen Mobilitätsarmut“. Wie die Kommentare unter dem Facebook-Posting zeigen, sind aber nicht alle Menschen froh und dankbar über bzw. für die Aktion. Generell sind darunter regelrechte Diskussionen entstanden. „Wie immer… Hat man zehn Euro mehr als die Mindestpension kriegt man gar nichts“, beschwert sich eine Frau. Doch gleich mehrere Personen antworten ihr darauf, dass man eben auch einfach irgendwo eine Grenze setzen müsse.

„Im Vergleich mit den Nachbarländern fahren wir Pensionisten…“

Kritik gibt es etwa auch daran, dass das Fahren mit regionalen, öffentlichen Verkehrsmitteln etwa in Slowenien und Ungarn für Senioren ab einem gewissen Alter gänzlich kostenlos ist. Auch darauf gibt es allerdings Antworten. So fragt eine Frau den Kommentator etwa: „Wollen Sie die Gehälter und Pensionen von Slowenen?“ Ein Mann meint auch, dass man immer das Gesamtpaket sehen müsse: „Im Vergleich mit den Nachbarländern fahren wir Pensionisten in Österreich ja nicht ganz so schlecht.“

„Wie man es macht, ist es falsch“

„Senioren wollen keine Almosen, Senioren wollen geschätzt werden“, meint auch ein Mann. Dem widerspricht eine Frau in den Antworten, die schreibt, dass es viele Pensionisten hierzulande geben würde, die sich über diese Option „sehr freuen würden“ und auch die „Vorteilscard Senior Frei“ jedes Jahr beziehen und in Anspruch nehmen würden. Und ein weiterer Mann meint: „Wie man es macht, ist es falsch.“