Skip to content
Region auswählen:
/ ©KFC
Bild auf 5min.at zeigt eine KFC-Filiale.
Am 8. April eröffnet ein neuer Kentucky Fried Chicken in LInz.
Linz/OÖ
25/03/2026
Linzer Innenstadt

Im April: Oberösterreich bekommt eine weitere KFC-Filiale

Die Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) erweitert ihr Angebot in Oberösterreich. Anfang April wird ein neuer Standort im Zentrum von Linz eröffnet.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)

Die Restaurantkette KFC baut ihr Filialnetz in Österreich weiter aus und eröffnet am 8. April 2026 ein neues Lokal in der Linzer Innenstadt. Der Standort befindet sich in der Schmidtorstraße 5 an der Ecke Annagasse. Das Restaurant erstreckt sich über zwei Ebenen und bietet insgesamt 154 Sitzplätze im Innenbereich sowie zusätzliche Plätze im Außenbereich. Die Gesamtfläche beträgt rund 660 Quadratmeter. Geplant ist ein modernes Konzept mit offenen Räumen, großen Fensterflächen und digitaler Bestellmöglichkeit über Terminals. Gäste können ihre Bestellungen vor Ort individuell zusammenstellen.

Warst du schon einmal bei KFC?

Ja, ich liebe das Essen dort!
Nein, aber ich will es bald ausprobieren.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: