Im April: Oberösterreich bekommt eine weitere KFC-Filiale

Die Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) erweitert ihr Angebot in Oberösterreich. Anfang April wird ein neuer Standort im Zentrum von Linz eröffnet.

Die Restaurantkette KFC baut ihr Filialnetz in Österreich weiter aus und eröffnet am 8. April 2026 ein neues Lokal in der Linzer Innenstadt. Der Standort befindet sich in der Schmidtorstraße 5 an der Ecke Annagasse. Das Restaurant erstreckt sich über zwei Ebenen und bietet insgesamt 154 Sitzplätze im Innenbereich sowie zusätzliche Plätze im Außenbereich. Die Gesamtfläche beträgt rund 660 Quadratmeter. Geplant ist ein modernes Konzept mit offenen Räumen, großen Fensterflächen und digitaler Bestellmöglichkeit über Terminals. Gäste können ihre Bestellungen vor Ort individuell zusammenstellen.