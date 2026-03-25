Schnee und Sturm: Wo es in Österreich weiß, wo es stürmisch wird

Der Donnerstag wird in Österreich besonders schneereich sein. Vor allem entlang und nördlich des Alpenhauptkamms wird es ergiebig und durchgehend schneien, südlich davon wird es stürmisch werden.

Wie die „GeoSphere Austria“ nun berichtet, wird der Donnerstag, 26. März 2026, in Österreich recht wolkenverhangen sein. vor allem entlang und nördlich der Alpen ist dabei auch wiederholt mit Niederschlägen zu rechnen, die an der Alpennordseite laut der Experten durchaus auch ergiebig sein können.

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Schneefallgrenze zwischen 400 und 800 Höhenmetern

„Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 400 und 800 Metern Seehöhe“, so die Meteorologen. Der Wind wird vor allem im Süden und Südosten des Landes zum Thema und kommt „stürmisch aus Nordwest bis Nord“. die Temperaturen umspannen am Morgen noch minus zwei bis plus fünf Grad und steigen im Tagesverlauf auf maximal null bis plus sieben Grad an. Was uns die nächsten Tage genauer erwarten wird, erfahrt ihr übrigens hier: Schneewarnung in Österreich: Welche Regionen es am stärksten trifft.