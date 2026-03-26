Flammeninferno in Matrei: 36 Menschen aus Mehrparteienhaus evakuiert

Ein Großbrand hat am Mittwochabend in Matrei in Osttirol für einen massiven Einsatz gesorgt. Starker Wind trieb die Flammen an, mehrere Häuser mussten evakuiert werden, 36 Menschen, darunter drei Kinder, waren betroffen.

Am Mittwochabend kam es gegen 19.30 Uhr in Matrei in Osttirol zu einem Brand bei einem Mehrparteienhaus. Aufgrund des starken Windes breitete sich der Brand rasch aus und griff auf Teile der Hausfassade über. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung wurden zur Unterstützung alarmiert. Aus Sicherheitsgründen wurde dann gegen 20.20 Uhr die Evakuierung angrenzender Wohnhäuser veranlasst.

36 Personen mussten evakuiert werden

Insgesamt 36 Personen, darunter drei Kinder, wurden vom Rettungsdienst betreut und vorübergehend im Tauerncenter untergebracht. Den Einsatzkräften gelang es den Brand unter Kontrolle zu bringen. Um 00.05 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gemeldet werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Auch die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.

Feuerwehren, Rettungsdienst und Bürgermeister standen im Einsatz

Im Einsatz standen mehrere Feuerwehren aus der Region: FF Matrei i.O- 5 Fahrzeuge/35 Mann, FF Huben- 4 Fahrzeuge/27 Mann, FF Prägraten- 4 Fahrzeuge/28 Mann, FF Virgen- 5 Fahrzeuge/40 Mann, FF Hopfgarten- 3 Fahrzeuge/20 Mann, FF Lienz- 3 Fahrzeuge/12 Mann, Bezirk- 1 Fahrzeug/3 Mann der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeuge/16 Sanitätern mit Notarzt, mehrere Polizeistreifen sowie Tiwag Mitarbeiter und der zuständige Bürgermeister.