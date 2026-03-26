Strengere Vorschriften für E-Scooter & E-Bikes: Das ändert sich

Jetzt ist es fix: Der Nationalrat hat strengere Regeln für E-Scooter, E-Bikes und E-Mopeds beschlossen. Welche Änderungen ab sofort gelten und was das für Verkehrsteilnehmer bedeutet, liest du hier.

Der Nationalrat hat ein umfassendes Verkehrssicherheitspaket beschlossen. Mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen wurde eine Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) auf den Weg gebracht. Ziel ist es, auf die steigende Zahl an Unfällen mit E-Scootern, E-Bikes und E-Mopeds zu reagieren. Verkehrsminister Peter Hanke betont: Die moderne Mobilität brauche klare Regeln. Genau diese sollen nun für mehr Sicherheit auf Österreichs Straßen sorgen.

E-Mopeds werden zu Kraftfahrzeugen

Eine der größten Änderungen betrifft E-Mopeds. Diese werden künftig als Kraftfahrzeuge eingestuft. Damit gelten strengere Vorschriften: Diese beinhalten ein Verbot auf Radwegen und eine Helm-, Führerschein- und Versicherungspflicht. Die neuen Regeln treten ab Oktober in Kraft. Hintergrund sind vor allem steigende Unfallzahlen. Auch für E-Scooter gibt es mehrere Neuerungen.

Künftig gilt: Helmpflicht für unter 16-Jährige

Nur eine Person pro Scooter erlaubt

Transport von Gegenständen verboten

Alkoholgrenze von 0,5 Promille

Pflicht für Klingel und Blinklichter

Vor allem junge Verkehrsteilnehmer sollen so besser geschützt werden.

Diese Verschärfungen treten ab 1. Mai in Kraft.

Helmpflicht auch für Kinder auf E-Bikes

Neu ist außerdem eine klare Regelung für E-Bikes: Kinder bis 14 Jahre müssen künftig verpflichtend einen Helm tragen. Auch hier steht die Sicherheit im Fokus. Ein weiterer Teil des Pakets betrifft sogenannte automatisierte Zufahrtskontrollen. Diese sollen künftig dabei helfen, unerlaubte Fahrten in verkehrsberuhigte Zonen, etwa in Innenstädten, zu erkennen. Laut Regierung werden dabei nur notwendige Fahrzeugdaten erfasst, personenbezogene Daten sollen geschützt bleiben. Auch das Führerscheingesetz wurde angepasst. Wer bei der Prüfung schummelt, muss künftig länger warten: Statt neun sind nun 18 Monate Sperre vorgesehen. Zusätzlich drohen Strafen für organisierte Betrugsversuche.

Stimmen aus der Politik

Nicht alle Parteien unterstützen das Paket. Die FPÖ lehnt insbesondere die Zufahrtskontrollen ab und sieht darin einen Eingriff in Grundrechte. Auch die strengeren Helmpflichten stoßen auf Kritik. Die Mehrheit im Nationalrat sieht das jedoch anders: Die neuen Regeln seien notwendig, um Ordnung zu schaffen und Unfälle zu reduzieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.03.2026 um 08:25 Uhr aktualisiert