60 Einsatzkräfte vor Ort: Brand bei Clubhaus in Schwarzach

Am Mittwochnachmittag, dem 25. März 2026, kam es beim Clubhaus des FC Schwarzach 1955 zu einem Brand im Bereich der Holzterrasse.

achdem Vereinsmitglieder den Brand bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte löschen konnten, kontrollierte die Feuerwehr die Unterkonstruktion der Terrasse auf versteckte Glutnester.

achdem Vereinsmitglieder den Brand bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte löschen konnten, kontrollierte die Feuerwehr die Unterkonstruktion der Terrasse auf versteckte Glutnester.

Gegen 17 Uhr bemerkte ein Vereinsmitglied eine starke Rauchentwicklung im Obergeschoss und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen der rund 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Schwarzach und Wolfurt war der Kleinbrand jedoch bereits von anwesenden Personen gelöscht worden. Die Feuerwehr öffnete anschließend Teile der Terrassendielen, um mögliche Glutnester auszuschließen.

Brandursache: Kohlereste von Holzanzündern

Als Brandursache wurden Kohlereste von Holzanzündern festgestellt, die unter die Terrassenkonstruktion gelangt waren und dort einen Schwelbrand ausgelöst hatten. Diese waren zuvor von einem Vereinsmitglied zusammengetragen und vermutlich durch starken Wind verteilt worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, berichtet die Vorarlberger Polizei in einer Aussendung.